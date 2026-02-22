78 000 души у нас са се въоръжили по метода на Ивайло Калушев

Близо 78 000 души у нас са се въоръжили като Ивайло Калушев до края на 2022 г. Това е записано в справка на КОС-МВР. Става въпрос за физическа лица и охранители. Всички останали са бивши служители на системата за сигурност и техният брой е значително по-голям, предаде Телеграф.

В същото време се оказа, че от известно време цените за издаване на бележка от психодиспансер, която е задължителна за получаване на разрешително, е поскъпнала. Най-висока е сумата в София – 30 евро.

Разрешителните за оръжията на Ивайло Калушев и Ивайло Иванов са издадени през 2021 г. от районно на територията на ОДМВР-Монтана. На името на ламата има два пистолета - "Колт" и "Глок". Въоръжен до зъби се оказва съратникът му от групата Ивайло Иванов с цели 16 позиции в документа - за пищови, пушки, заглушители, дори нарезна карабина.

Още през 2022 г. беше прието да се отнема оръжието на всеки, срещу когото е подаден сигнал в МВР. Това се прие след вълната от случаите на убийства при домашно насилие и престъпления от интимен характер. Интересното е, че при подаването на първия сигнал срещу Калушев – именно през 2022 г., в ГДБОП, за педофилия с малки момченца, никой не е потърсил и групата, за да им отнеме оръжията.

Общият брой на законните пистолети до края на 2022 г. в България е 133 245, като в броя се включват цивилните, охранителите, както и пенсионираните военни, полицаи, разузнавачи и т.н.

Интересното е, че през въпросната 2022 г. служба КОС-МВР не е отнела нито пушкало заради подадени сигнали срещу някой, казват от МВР.

Най-ключов документ при издаване на разрешително за оръжие е преглед и удостоверение от психодиспансер. В него се посочва, че лицето не се води на отчет в някоя лудница, прави му се преглед и ако всичко е наред, му се издава бележката. Проверка на „Телеграф“ показа, че прегледът трае до 10 минути, а в някои места извън големите градове дори 2-3 минути.

Цените са се повишили и в момента най-високата е в София – 30 евро. В Русе е 20 евро, а в Пловдив – 25,56 евро. Тарифата от Центъра за психично здраве в Бургас за медицинското е 20 евро.

Разрешителното за оръжие е със срок 5 години и трябва да се подновява. За него са необходими няколко документа. Първо е валиден документ за самоличност, диплома, бележка от център за психично здраве, свидетелство за съдимост, бележка от следствието, както и сертификат за изкаран курс по стрелба.

Мераклията да се въоръжи трябва да представи мотивационно писмо за какво му е оръжието, както и удостоверение, че има изстреляни поне 50 патрона.