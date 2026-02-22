Проф. Веселин Вучков: Отстраняването на вицепремиера Цицелков е лош знак

Имах среща с г-н Андрей Гюров, преди да е номиниран за служебен премиер от президента, деликатно отклоних предложението за министерски пост. От 10 години съм встрани от политиката, имам си по-творчески приоритети. Вижданията ми за реформи не могат да се осъществат от служебен кабинет. Нямам амбиции да се връщам към политиката, но вярвам в професионализма на премиера в момента.

Това обясни проф. Веселин Вучков в ефира на bTV.

Той призна, че ситуацията с отстранения още в първите дни вицепремиер Стоил Цицелков е лош знак, но това не бива да ни води до категорични изводи за перспективата на кабинета. Според него и премиерът не е знаел за тези подробност. Малко се преувеличава ролята на такъв вицепремиер, който да се занимава само с провеждането на честни избори, това е основната цел на цялото служебно правителство.

Вучков каза, че познава сегашният служебен министър на МВР Емил Дечев, докато е бил зам.-министър на правосъдието. "Той работеше и като следовател 3-4 години, това е важно уточнение. Ще му бъде много трудно, но ако не си постави свръхамбициозни задачи, а се ограничи до справедливи избори, ще постигне успех", коментира Вучков.

Относно очакваната смяна на главния секретар на МВР професорът смята, че всеки министър, пък дори и служебен, е в правото си да подбере екип, на който има доверие. И наблегна на това, че Мирослав Рашков не се е появил нито веднъж пред медия, за да очертае перспективата си за службите и идеите си за реформи. "Може да му се пише едно много голямо неизвинено отсъствие, особено при такъв трагичен случай като Петрохан."

"Комуникационните стратегии и връзките с гражданството общество от страна на професионалното и политическото ръководство на МВР са под всякаква критика. Прекалено много се изчака с даването на първата официална пресконференция. Аз в голяма степен се отнасям с доверие към споделеното на пресконференциите, но трябваше да се направят по-рано, за да се пресекат спекулациите", коментира Вучков.

Според него наистина няколко структури в държавата са работили по този казус преди години по дежурния начин, трупани са папки и всичко това е потънало в студенината на чиновническото безхаберие.