Ще има ли проблем с покачването на заплатите в Еврозоната?

Ръстът на заплатите в еврозоната се забави през миналата година, въпреки че безработицата остана близо до рекордно ниски нива. Това е сигнал, че инфлацията вероятно ще се задържи около целта на Европейската централна банка и през настоящата година, се казва в материал на „Уолстрийт джърнъл“.

Европейската централна банка съобщи, че възнагражденията, договорени чрез преговори между работодатели и синдикати или други подобни структури, са били с 2,95 процента по-високи през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо година по-рано. Това представлява ускорение спрямо увеличението от 1,89 процента, отчетено през трите месеца до септември.

За цялата 2025 г. заплатите са нараснали с 2,83 процента, което е рязко забавяне спрямо увеличението от 4,51 процента през 2024 г.

Забавянето подсказва, че инфлацията е на път да остане под целевото равнище от 2 процента на ЕЦБ през 2026 г., развитие, което се очаква от властите.

Икономистите на ЕЦБ прогнозират по-умерено нарастване на заплатите през тази и следващата година, така че темпът им да се доближи до инфлацията. През 2025 г. възнагражденията са нараствали почти двойно по-бързо от цените, което позволи на домакинствата частично да възстановят реалната си покупателна способност, загубена вследствие на скока в цените на енергията и храните след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в началото на 2022 г.

Забавянето на ръста на заплатите настъпи въпреки равнището на безработица, което през цялата година остана близо до исторически минимум. Икономистите на ЕЦБ очакват безработицата леко да намалее през тази и следващата година поради демографски промени, които вероятно ще доведат до недостиг на работна сила в еврозоната, отбелязва Нова телевизия.

Както и в други части на света, съществуват опасения, че внедряването на нови технологии, включително изкуствен интелект, може да доведе до загуба на работни места и по-слаб ръст на заплатите. Икономисти от Европейската инвестиционна банка и Банката за международни разплащания обаче не откриват сериозни доказателства за подобна тенденция в свое скорошно изследване, като отбелязват единствено повишение на производителността.

"Политиците не бива да бъдат самодоволни. С нарастването на способностите на системите с изкуствен интелект и натрупването на опит от страна на компаниите при интегрирането им, могат да се появят ефекти на изместване на труда", предупреждават те.