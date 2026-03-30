"Войната за Граф Игнатиев" продължава, Костадинов обвини в лъжа Лора Крумова

Схванката между лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов и журналистката Лора Крумова продължава.

Припомняме, че по време на ефир Крумова заяви, че Русия отдавна има намерение да превърне България в малка колония. Тя цитира исторически изследвания, според които граф Игнатиев е работил за обесването на Васил Левски.

На свой ред Костадинов реагира остро на твърденията за граф Игнатиев и определи думите на Крумова като "еничарски синдром". По-късно той настоя за извинение на водещата и от NOVA телевизия.

Вчера Крумова, отново в ефир, отговори на тези искания, заявявайки: "На учителя - етнограф, който крещеше, че е историк и беше мой събеседник миналата седмица (Костадин Костадинов- бел. ред.) също ще отговоря в контекста - Спасибо, начинается передача. (Благодаря, започва предаването - бел. ред)."

Днес Костадинов продължи битката с публикация във Facebook. Ето как той отговори на думите на водещата:

Лъжата винаги трябва да бъде оборвана.

Вчера ефирът на Нова тв пак стана място за хвърляне на кал и мръсотия върху българската национална история от страна на Лора Крумова. Всички споменати лъжи вече ги оборих не само аз, но и най-авторитетните български историци.

Една лъжа обаче беше спомената снощи за първи път - как Русия не искала да създава голяма славянска държава на Балканите. Каква е истината обаче?

Тъй като Русия не е подготвена да води война срещу Турция, след провала на Цариградската конференция през 1876 г. тя почва преговори с други европейски държави за осигуряване на своя тил по време на бъдещата война. Причината - само 20 години по-рано Англия, Франция и Сардиния (бъдещата Италия) нападат Русия, за да защитят Турция, и Русия губи войната. За да не се повтори това, руският цар търси гаранции от Австрия и Англия. И двете империи се съгласяват да не нападат Русия, ако тя започне война с Турция, но поставят изрично условие - РУСИЯ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДА НЕ СЪЗДАВА ГОЛЯМА СЛАВЯНСКА ДЪРЖАВА НА БАЛКАНИТЕ! Цар Александър II има два избора - или да откаже и да рискува втора Кримска война и нов разгром, или да приеме и да стори максималното за освобождението на българите. Той избира втория вариант.

Снощи Лора Крумова каза, че Русия е искала да ни ореже като държава предварително, докато всъщност това е условие на Австрия и Англия. Излезе, че виновна за разпокъсването на нашата земя е освободителката ни, а защитниците на Турция, изнудили Русия, дори не бяха споменати. Ето ви пореден пример за това как се лъже, фалшифицира и пренаписва историята, при това от национален ефир.

А сега малко заключение в стил Лора Шнурова:

ФАКТ: Лора Крумова лъже.

КОНТЕКСТ: Лора Крумова получава финансиране от чужди фондации, специализирали се в подмяната и фалшифицирането на българската история.