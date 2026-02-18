Как AI платформите ще променят образованието?

България прави важна крачка към модернизация на образованието с първата AI платформа за активно и персонализирано учене.

Идеята зад нея е ясна - ученето да се адаптира към ученика, а не ученикът да се нагажда към системата.

"Традиционната образователна система подготвя учениците за едно време, което отдавна вече е отминало. Първо сега навлизаме в индустрия 5.0, т.е. изкуственият интелект вече е факт и е с все по-напредващи функции. От тази гледна точка много неща в сферата на труда ще се променят и за учениците е важно да бъдат подготвени именно с такъв тип умения", каза създателят на платформата Магдалина Радкова в студиото на "България сутрин".

Още при регистрацията всеки ученик преминава през специално разработен психологически тест.

Той изследва стила на учене, предпочитания начин на комуникация, нивата на концентрация и други поведенчески особености.

Въпросите обхващат различни аспекти - от това кога ученикът се чувства най-продуктивен, до това дали предпочита по-строг и структуриран стил на преподаване или по-приятелски и подкрепящ подход.

"То е психологически тест, който има в себе си различни аспекти. Подобни на тези, които дадохте, като пример също така, какъв стил комуникация предпочита да има с учителя, дали предпочита по-строг с по-конкретни данни да дава, или пък да има комуникация, която е по-приятелска, по-емпатична и подкрепяща, защото това има значение за ученика. Така че те са различни линии в този тест, които ни дават една обща картина. Това е една стартова точка. Цялата интеракция с изкуствения интелект позволява на ученика комуникацията да се адаптира", поясни Радкова за Bulgaria ON AIR.

Според нея една от основните цели е да се върне вътрешната мотивация за учене.

Персонализираният подход създава усещане за подкрепа, а не за натиск, което е особено важно в среда, в която концентрацията на учениците е все по-предизвикателна.

Един от ключовите въпроси около използването на изкуствен интелект в образованието е свързан с рисковете - неправилна информация, злоупотреба с лични данни или прекомерна зависимост.

"На нас цялото ни съдържание е преминало през експертна проверка на учители, които всъщност са дали одобрението си за съдържанието. Точно защото AI не е отворен към интернет, той подава само съдържанието, което вече е дадено. Това гарантира, че съдържанието, което се учи през тази платформа, е 100% коректно като достоверност", разясни Радкова.

Платформата не цели да замести учителите. Напротив - идеята е тя да бъде партньор както на учениците, така и на преподавателите.

Първоначално системата е била достъпна само за ученици, но след получената обратна връзка в момента активно се разработват профили за учители и родители.

Интересът от страна на преподавателите се оказва изключително висок, което според екипа доказва, че българските учители са отворени към иновации и желаят да използват новите технологии в работата си.