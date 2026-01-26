Образователната система трябва да е отворена за иновациите

Образователната система в по-голяма степен трябва да е отворена за иновациите, каза министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев на дискусията "Иновациите в образованието за умения на бъдещето", организирана от сдружението „Граждани за европейско развитие на България“ с подкрепата на фондацията „Конрад Аденауер“.

Как може ние да направим системата на образованието в по-голяма степен отворена за иновациите и те трябва да останат осъзната, целенасочена промяна, насочена към мотивацията за учене. В цял свят проучванията показват, не само в България, че има спад в мотивацията за учене. В този смисъл ние трябва да говорим за иновациите като педагогически, преди всичко като методи на преподаване, но не само, отбеляза в изказването си образователният министър.

Красимир Вълчев постави и въпроса как можем да направим нашата система по-иновативна и уточни, че няколко неща трябва да се направят, но трябва да имаме иновации, подчинени на подобряване на образователните резултати. Няколко неща могат да се направят, като продължение на тази стъпка с иновативните училища. Едното е да се опитаме да заменим тази доминираща култура на формализъм и на стандартизация, която се изразява в това от Регионалните управления на образованието (РУО), като отидат, да проверяват документа, а не да насърчават системно културата на иновации, каза министър Вълчев.

По думите му необходимо е да кажем, че в по-голяма степен училищата трябва да бъдат насърчавани, да направим правила и да минем към следващо ниво на акредитирани иновации. Може би трябва минимална законова промяна и много съжалявам, че този разговор го проведохме, след като предложихме този пакет от 25 промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), които ще останат неприети. Но се надяваме, че в бъдеще ще има едно съзидателно мнозинство, което иска да направи някакви промени в образованието и да приемем голяма част от тях. Може да добавим и една промяна за режим за акредитирани иновации, и това означава в по-голяма степен да се доверим на някои училища, без да искаме да одобряват проект за иновации, без това да преминава през списък на Министерския съвет и да кажем, че в по-голяма степен насърчаваме иновациите. Тази култура на иновации минава не само през правилата, а минава и през всички - през началниците на РУО и през директорите.

Трябва да кажем, че най-важният ресурс в системата е креативният, иновативният учител, който иска да излезе от рутината, който проявява креативност, за да мотивира в по-голяма степен учениците да учат. Това трябва да направим, както и образователните стандарти да са по-общи. Има вече доказателства, че STEM центровете повишават мотивацията за учене, защото учениците в тях учат повече чрез опити и експерименти, каза образователният министър в оставка Красимир Вълчев, цитиран от БТА.