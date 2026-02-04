Генеративният изкуствен интелект и другите разновидности на AI вече са част от ежедневието ни. Технологията е при нас вече повече от 60 години. Навигацията, проверката на правопис – всичко това е AI. Разбира се, генеративните модели го направиха много по-видим. Това каза Ясен Танев, експерт по киберсигурност, учредител на Институт за изкуствен интелект, основател на Дигитално читалище, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Преди да се предприемат действия в училище, трябва да се направи оценка. Всичко останало е паника. Имаме AI нашествие и паниката води до създаване на документи с преходен характер. Точно това стана с документа на МОН, който излезе и после изчезна преди една година. Същото се случва в момента и това не е ефективен подход.

Готови ли са българските училища за AI?

„Готовността на училищата е 42 според индекса, който не може да бъде разглеждан като число“, обясни Танев. Изследват се две основни сфери – технологичната готовност и професионалния капацитети и нужди на учителите. Оказа се, че българските училища са подготвени институционално и разполагат с необходимите ресурси. От друга страна, българският учител запазва критичния си поглед.

Той допълни, че в момента част от учениците могат да използват платени версии на персонални устройства, а други дори нямат устройства. Тук идва въпросът как може да бъде изравнен достъпът до технология във високата степен. Наистина е огромна разликата между учениците в зависимост от социалното и финансово състояние.

Според Танев ключови въпроси са как преподавателят ще разреши употребата на AI и как ще бъде използван и приложен. Също толкова важно е да бъде спрян и течът на данни. България досега е преодолявала всякакви дефицити и изоставяния, като е подхождала добронамерено към образованието.

Призовавам всеки учител и директор да изтегли индекса и да провери как работи. Всеки, който припознае тази мисия, може да подкрепи своето училище и да бъде част от създаването на правилата за етично ползване.

При студентите AI също е новост.

Изкуственият интелект изкисва инвестиция от отговорност, етичност и морал. „Не бива да се срамуваме от използването на технологията. Напротив, тя е знак за професионализъм, ако е използван отговорно и резултатите са проверени“, коментира гостът.

Според Танев оценката на цифровите компетенции показват, че магистри по киберсигурност изпитват затруднения в това да създават и комуникират цифрово съдържание. Фокусът се премества върху човека, който може да управлява процеса на учене и да бъде стандарт за качество.

При учителите има такива, които не искат да използват AI. Другата част имат интерес, осъзнават и използват AI, но искат да са сигурни, че го правят по правилния начин. „Важно е да можем да покажем ролята на българския учител в този процес“, посочи събеседникът.

Масово от бизнесите текат данни, тъй като липсва оценка на риска.

Това става, за да може бизнесите да получат безплатна версия на AI. Българският бизнес трябва да спре за секунда и да реши кое е приоритет. “Важно е да има правила за употреба на AI в организацията. Институтът по публична администрация е качил на сайта си правила за употребата на AI”, сподели Танев.

