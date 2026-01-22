AI чете есета, подпомага за подбора на студенти в САЩ

Хиляди студенти ще получат по-бързо решенията си за прием в колеж тази година благодарение на изкуствения интелект.

Приемните комисии в цялата страна все по-често се обръщат към AI за помощ при четенето на есета и преглеждане на академични справки, с цел да оптимизират работата на своите служители, тъй като висшето образование е под натиск заради ограниченото финансиране. Тъй като американските компании вече използват тази технология за подбор на кандидати за работа, училища като Virginia Tech и Калифорнийския технологичен институт (Caltech) заимстват практики от процесите по наемане на персонал.

Това е най-новият пример за това как големите езикови модели от компании като OpenAI Inc драстично променят образованието в САЩ. Университетските преподаватели интегрират изкуствения интелект в своите методи на преподаване, а студентите се обръщат към ChatGPT за помощ при писането на есета, въпреки широко разпространените предупреждения за неотстранени рискове.

За кандидат-студентите, които с нетърпение очакват резултатите за прием, които обикновено се обявяват през април, по-бързият процес на вземане на решения може да съкрати един изключително стресиращ период на чакане.

Но някои експерти по изкуствен интелект предупреждават, че прекаленото разчитане на тази технология може да доведе до пристрастност в процеса на вземане на решения. „Не познавам родители, които да са ентусиазирани от това AI да оценява едно от най-важните решения в живота на децата им“, казва Меридит Брусард, професор в Нюйоркския университет, чиито изследвания са фокусирани върху етиката на изкуствения интелект.

„Използването на изкуствен интелект за оценяване на есета поощрява предвидимостта, поощрява хората, които следват точно математическия формат, който даден изкуствен интелект търси, а това всъщност е обратното на това, което искаме в текстовете на учениците.“

За колежите, които се борят със замразяването на федералното финансиране и риск от по-нисък брой записани студенти, използването на изкуствен интелект може да помогне за намаляване на разходите чрез ограничаване на броя служители, необходими за преглед на кандидатурите, каза Тери Кроуфорд, съосновател на InitialView, компания, използвана от много колежи, за включване на видео представяния в кандидатстудентските документи.

Процесът на кандидатстване във Virginia Tech е показателен. В типична година кандат-студентите отговарят на четири въпроса под формата на кратки есета, които след това се преглеждат и оценяват от двама човека. Ако оценките се разминават значително, се включва и трети проверяващ. За рекордните 58 000 кандидатури от миналата година имаше около 500 000 есета за прочит.

Тази година всяко есе се оценява едновременно от един човек и от AI система, а ако има разминаване, се включва допълнителен човек, който също ще даде оценка. Според Хуан Еспиноза, заместник-ректор по управление на записванията, това досега е спестило около 8000 часа. Благодарение на изкуствения интелект училището планира да обяви резултатите за прием около месец по-рано от обичайното.

„Хората продължават да играят ключова роля“, казва Еспиноза. „Но ако има етапи от кандидатстването, при които технологията може да ускори прегледа или да обобщи информацията, мисля, че това са възможности, които колежите трябва да обмислят и проучат.“

Georgia Tech също използва AI за преглед на академичните справки на студенти, които се прехвърлят от други учебни заведения, с цел по-бързо вземане на решения, казва Рик Кларк, изпълнителен директор по стратегически достъп на студенти в училището. Училището в момента разработва инструмент за анализ на исторически и демографски данни, за да оцени какъв размер финансова помощ би получил даден студент – информация, която често е трудно разбираема за приетите студенти.

Други колежи използват AI по-скоро като защита срещу прекомерната употреба на инструменти като ChatGPT от страна на кандидатите. В Калифорнийския технологичен институт кандидатите, които представят научни разработки като част от заявлението си, могат да отговорят на поредица от въпроси, генерирани от изкуствен интелект, чрез видео платформата Viva. Създаден от InitialView, инструментът преглежда научните материали и генерира поредица от въпроси, на които студентите отговарят в записано видео.

Университетът Корнел позволява на студентите да използват AI за генериране на идеи за есета и проверка на граматиката, докато неетичните употреби включват използване на AI за писане на есета, превод на текст, написан на друг език, или генериране на изображения за необходимото портфолио.

Целият материал - на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.