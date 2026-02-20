Издирва се 17-годишно момиче от Бургас

ОДМВР Бургас издирва 17-годишната Елена Димитрова Илиева от бургаския комплекс "Меден Рудник“. Момичето за последно е контактувала с майка си, с която живеят разделено. Илиева живее с пълнолетния си приятел, като нито работи, нито учи.

Момичето е високо около 170 см, с едро телосложение, черна къса коса и с бенка над горната устата.

Полицията призовава гражданите, разполагащи с информация относно местонахождението на Елена Илиева да съобщят незабавно на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.