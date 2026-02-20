Украйна, новият начин на водене на война и готови ли са САЩ за война с "ядрен" противник?

В близо четирите години след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна войната многократно е обърквала очакванията. Конфликт, който много анализатори очакваха да бъде кратък и опустошителен за Киев, се оказа продължителен и скъпоструващ и за двете страни. Способността на Украйна да защитава територията си, да внедрява военни иновации и да обединява Съединените щати, европейските и други страни около своята кауза далеч надхвърли повечето прогнози.

Русия, от своя страна, не се представи добре във военно отношение, но регенерира силите си, подобри тактиката си с течение на времето и поддържа икономиката си на нива, които изненадаха дори най-внимателните наблюдатели. Докато най-голямата сухопътна война в Европа след Втората световна война продължава, а формата на бъдещ мир или дори прекратяване на огъня все още е несигурна, със сигурност предстоят още изненади.

Военни от целия свят вече са насочени към бойните полета на Украйна, виждайки в най-съвременните технологии и тактики нови уроци за бъдещето на войната. По-малко обаче се вземат предвид стратегическите уроци от войната – първата след падането на Съветския съюз, в която две големи ядрени сили се озоваха на противоположни страни на опасни военни действия, дори и само косвено. Въпреки че Съединените щати не са воюваща страна, Вашингтон и Москва са дълбоко ангажирани с оформянето на траекторията на конфликта и, като по този начин, с развиващия се характер на ескалацията, възпирането и военните действия през двадесет и първи век.

Вашингтон не бива да чака разрешаването на войната, за да проведе цялостна оценка. Това вече може да извлече четири важни урока. Първо, рискът противник да използва ядрени оръжия е реален и не може да бъде пренебрегнат. Второ, дори под ядрената сянка, продължителната и силно разрушителна конвенционална война остава възможна. Трето, праговете на ескалация не са фиксирани предварително; те възникват чрез непрекъснати оспорвания и мълчаливо договаряне по време на война. И накрая, търканията със съюзниците и партньорите, особено по въпросите на толерантността към риск и управлението на ескалацията, са неизбежни. Тези уроци показват, че ограничената война с противник, въоръжен с ядрени оръжия, е сценарий, за който Съединените щати трябва по-интензивно да планират и да се подготвят.

За да приложи тези уроци на практика, Вашингтон трябва да актуализира своите политики и отбранително планиране за ограничен конфликт, за да си гарантира гъвкавостта, от която се нуждае, за да води – и печели – войни през 21 век. И не може да направи това сам: трябва да се координира тясно с потенциалните коалиционни партньори преди началото на следващия конфликт, дори когато признава невъзможността за пълно съгласуване. Това ще направи гаранциите за сигурност на САЩ по-надеждни и, ако възпирането се провали, управлението на ескалацията ще бъде много по-ефективно. Ако обаче Вашингтон не успее да се поучи от опита си в Украйна, той ще се окаже опасно зле подготвен да води война между велики сили в момент, когато вероятността от такъв конфликт нараства, пише Foreign Affairs.

В продължение на десетилетия след Студената война много американски политици и специалисти по отбранително планиране третираха ядрените оръжия като до голяма степен неподходящи за високотехнологична конвенционална война. Трайността на традицията на неизползване след 1945 г. насърчи убеждението, че използването на ядрени оръжия е станало политически и морално немислимо – дори за авторитарни лидери, изправени пред военно поражение. Войната в Украйна е сурово напомняне, че тази гледна точка винаги е била твърде оптимистична.

Путин отправи най-директната си ядрена заплаха

През септември 2022 г. той заяви, че Русия „със сигурност ще използва всички налични оръжейни системи“, за да защити териториалната си цялост, добавяйки, че изявлението „не е блъф“. Американското разузнаване потвърди сериозността на предупреждението на Русия. По-късно, през 2024 г., директорът на ЦРУ Уилям Бърнс публично потвърди, че американската разузнавателна общност е видяла „реален риск“ от употреба на ядрено оръжие, ако линиите на руската армия се сринат. Съветникът по националната сигурност Джейк Съливан впоследствие определи вероятността от употреба на ядрено оръжие от Русия като „хвърляне на монета“. По това време Съединените щати отправиха публични и частни предупреждения към Русия, че използването на ядрени оръжия ще доведе до сериозни последици, а администрацията на Байдън насърчи Китай и Индия да съветват Москва да не го прави.

В крайна сметка руската линия се запази и готовността на Путин да използва ядрени оръжия никога не беше истински проверена. Но готовността на Москва да обмисли употреба на ядрени оръжия срещу неядрена държава носи отрезвяващо значение: нормата срещу употребата на ядрени оръжия е крехка и възможността за употреба на ядрени оръжия не е немислима. В пряка война между НАТО и Русия ядреният риск би бил още по-висок и би могъл да включва както нестратегически, така и стратегически ядрени оръжия.

Русия не е единственият източник на безпокойство. Северна Корея изгражда разнообразен арсенал, включително оръжия, специално предназначени за тактическа употреба, а нейният лидер Ким Чен Ун е сигнализирал, че не би се поколебал да използва ядрени оръжия в конфликт на Корейския полуостров. Дългогодишният ангажимент на Пекин да не използва пръв ядрени оръжия вероятно прави ядрения му праг по-висок от този на Русия или Северна Корея, които не са поели такъв ангажимент. Но остава да се види дали тази политика би била валидна, ако Китай претърпи поражение в конфликт за Тайван. Изкушението да се използват ядрени оръжия при такива обстоятелства само ще нараства, тъй като Китай развива по-голям арсенал с по-широк обхват.

Изводът за Съединените щати не е, че трябва да се оттеглят пред лицето на ядрените заплахи. Това би насърчило противниците им да се възползват от нежеланието на Вашингтон да поема риск и евентуално да предизвикат ядрена принуда. Вместо това, Съединените щати трябва да погледнат назад към Студената война, когато заплахата от използване на ядрени оръжия от Съветския съюз надвисна над всеки аспект от външната политика на САЩ, и да приемат ядрения риск сериозно, докато се готвят за възпиране и, ако е необходимо, за управление на ескалацията. Това е особено трудна задача, когато се работи с квазисъюзници като Украйна или Тайван, които нямат официални отбранителни ангажименти със Съединените щати, което създава по-голяма неяснота около американските задължения.

Съединените щати трябва да освежат политиките и плановете си за защита на интересите на САЩ и съюзниците им срещу руски, китайски и севернокорейски заплахи, без да рискуват прекомерно ядрена ескалация. Това започва с актуализиране на оценките за това как войната в Украйна може да е променила ядрената стратегия на противниците и по-специално техните прагове за ядрена ескалация.

Войната в Украйна разкри реалността на ядрения риск през 21 век

Но тя също така демонстрира границите на ядрените заплахи, като се подчинява на убедителното си покорство. Въпреки огромното ядрено предимство на Русия, ядрените оръжия не са дали на Москва лост за принуда, който мнозина предполагаха, тъй като Украйна е отказала на Русия основните ѝ военни цели. Украйна отблъсна първоначалното нахлуване на Русия, запази суверенната си независимост и нанесе огромни загуби на руските сили, с повече от милион жертви и унищожаване на оборудване на стойност милиарди долари. Киев не капитулира пред заплахите на Москва и постепенно ескалира собствените си операции. Украйна предприе удари по цели в Русия, които много анализатори някога смятаха за вероятни ядрени червени линии, включително атаки срещу нефтена и газова инфраструктура, логистични центрове, моста през Керченския проток, свързващ Крим с континентална Русия, и дори флота от стратегически бомбардировачи на Русия, способни да носят ядрени оръжия. Украинските сили също така са извършили нахлувания на руска територия, окупирайки до 530 квадратни мили в Курск през 2024 г.

И все пак Русия не отговори на тези действия с употреба на ядрени оръжия. Москва изглеждаше най-сериозно да обмисля ядрена ескалация не в отговор на украинските удари по нейна територия, а когато фронтовите ѝ сили бяха изправени пред перспективата за разгром. Относителната сдържаност на Русия предполага, че тя не разглежда ядрените оръжия просто като по-мощни бомби, които да бъдат използвани, когато е удобно от военно гледна точка. Путин правилно е преценил, че употребата на ядрени оръжия би носила огромен риск, включително вътрешна и международна реакция и вероятен ответен удар от страна на САЩ.

Въпреки това войната показа, че дори ако конфликтите не ескалират отвъд ядрения праг, те могат да включват продължителна, силно разрушителна конвенционална война, особено когато ескалацията е постепенна и загубите се натрупват бавно. Всъщност, протакането може да е цената, която Вашингтон плаща за управлението на ескалацията. Опитвайки се да предотвратят ескалацията, за да ограничат войната между велики сили, Съединените щати вероятно биха създали условия за по-продължителен конфликт.

Ядрените оръжия не са дали на Москва лостовете за принуда, които мнозина са очаквали.

За американските политици и плановици този урок би трябвало да подтикне към преоценка на преобладаващите предположения за бъдещи войни с Русия или Китай. Въпреки че кратки, решителни конфликти остават възможни - например бърз китайски опит за завземане на Тайван или руско нахлуване в балтийските държави - и ранната ядрена ескалация не може да бъде изключена, войната в Украйна подкопава идеята, че войните между великите сили непременно ще бъдат кратки или бързо ще ескалират до употреба на ядрено оръжие. Желанието за ограничаване на конфликта географски или военно, страхът от употреба на ядрено оръжие и трудността да се спечели директна победа или да се намери приемлив изход, могат вместо това да тласнат противниците да водят продължителни войни на изтощение, докато се опитват да овладеят ескалацията.

За да възпрат – или, ако е необходимо, да победят – китайско нахлуване в Тайван или съюзник на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион, или руско нападение срещу членка на НАТО, Съединените щати трябва да са готови да откажат на противника си бърза оперативна победа и или да ескалират, за да спечелят, или да надделеят в продължителна война. Дългата война би създала извънредни изисквания към американските сили и би изгорила запасите от боеприпаси, ракети и противовъздушна отбрана. Тя би навредила на икономиката на САЩ, нарушавайки международната търговия и веригите за доставки на критични стоки и производствени ресурси. Съединените щати започнаха да се справят с някои от тези предизвикателства, най-вече чрез инвестиране в отбранителната индустриална база, но не са направили достатъчно, за да се подготвят за продължителни войни на изтощение и по-малко остри актове на агресия, като например продължителна блокада на Тайван.

Тази липса на подготовка би могла да принуди Вашингтон да се намеси стратегически. Ако Съединените щати бяха по-слабо подготвени от противника си за водене на продължителен конфликт, те може би ще почувстват нуждата да ескалират рано и драматично – включително потенциално да използват ядрени оръжия – за да ограничат конфликта, преди той да се окаже прекалено изтощен. Вашингтон разчиташе на тази стратегия за ескалация, за да защити НАТО по време на Студената война по необходимост, но оттогава насам е прекарал десетилетия в стремене вместо това да поддържа конвенционално военно превъзходство, за да прехвърли тежестта на ескалацията върху противниците и да избегне да бъде вкаран в по-рисковия си предишен подход. Днес подготовката за протакане, колкото и трудна да е тя, е единственият начин да се предостави на Белия дом пълният набор от опции, необходими за конфликт между велики сили.

В Украйна, Съединените щати и Русия се опитаха да намерят граници на воденето на война, които биха постигнали желаните цели на възможно най-ниската цена. Но нито една от страните не влезе във войната с ясно, споделено разбиране за праговете на ескалация на другата страна. Само многократните проучвания, сигнали и корекции от страна на Вашингтон и Москва разкриха докъде е готова да стигне всяка от тях. Този процес на преговори и оспорване, а не фиксирано разбиране за праговете на ескалация, вероятно ще определи всяка бъдеща война между велики сили.

След инвазията Вашингтон и Москва започнаха процес на активно проучване и мълчаливо договаряне. Западният алианс отказа да се вслуша в заплахата на Путин и продължи да предоставя значителна икономическа и военна помощ, насочена към това Украйна да запази суверенитета си и да си върне загубените територии. Байдън ясно заяви, че Съединените щати ще защитават „всеки сантиметър от територията на НАТО“, предупреждавайки Путин да не разширява конфликта или да не спира военната помощ, предоставяна чрез Полша и Румъния. Москва се опита да възпре Съединените щати от предоставянето на танкове, изтребители и ракети с голям обсег, които биха позволили на Украйна да нанесе удари на руска територия.

В повечето случаи опасенията от ескалация не са били в основата на решенията на администрацията на Байдън относно това каква помощ да се предостави. Съединените щати искаха да дадат на Украйна най-добрия шанс да спечели войната и с ограниченото финансиране, предоставено от Конгреса, Вашингтон беше скептичен към военната полезност на високотехнологичните способности в сравнение с по-непосредствено полезни алтернативи като противовъздушна отбрана и артилерийски снаряди. Съединените щати също така имаха значителен недостиг на оръжейни запаси и трябваше да ги запазят за други непредвидени обстоятелства.

Русия обаче намери начини да повлияе на преценката във Вашингтон и други столици на НАТО, като заплаши с ескалация. Москва тества какво може да постигне, освен с директна кинетична атака срещу НАТО: заглушаване на западните космически възможности, провеждане на саботажна кампания срещу инфраструктурни и логистични цели в Европа, извършване на нахлувания във въздушното пространство на НАТО. Това позволи на Русия да създаде усещане във Вашингтон и европейските столици, че може би е склонна към ескалация. Тази загриженост от своя страна накара Съединените щати и техните съюзници от НАТО да ограничат наземното си военно и разузнавателно сътрудничество с Украйна; да забавят предоставянето на далекобойни ударни възможности, като например балистичната армейска тактическа ракетна система земя-земя (ATACMS); и да поставят ограничения върху видовете украински удари на руска територия, които те бяха склонни да подкрепят или толерират.

И все пак, по време на войната, Съединените щати и техните съюзници и партньори нарушиха почти всички ограничения върху западната помощ, които Русия се опита да поддържа. Чрез проучване на руските заплахи и постепенно ескалиране на подкрепата си за украинските сили, Вашингтон успя да „нареже салам“ надолу предполагаемите прагове на ескалация на Русия, разкривайки повечето руски заплахи като празни. Междувременно, споделянето на западна разузнавателна информация и оперативната подкрепа позволиха на украинските военни да използват все по-сложни способности с голям ефект.