Френски войник почина, случайно прострелян в главата на пиянска вечер в казарма

Войниците играли игра, целяща да тества реакциите на участниците

21.02.2026 | 08:15 ч. 22
Снимка: архив, БГНЕС

Френски военнослужещ е починал, след като е бил прострелян по невнимание в главата по време на пиянска вечер с други войници в казарма край Париж, съобщи прокурорът на Париж, цитиран от Ройтерс. 

Загиналият войник е идентифициран като Александър Ланкбен.

Ръководител на френските въоръжени сили в парижкия район Лоик Мизон потвърди смъртта на Ланкбен в публикация в платформата „Екс“ в петък.

Парижката прокуратура съобщи, че инцидентът е станал на 14 февруари във Военната учебна болница „Перси“ в Кламар, близо до Париж.

Въпреки че консумацията на алкохол е забранена на територията на казармата, няколко военнослужещи са се снабдили с алкохол и са пили през вечерта. Докато войниците играели игра, целяща да тества реакциите на участниците, зареден пистолет произвел изстрел и куршумът улучил Ланкбен в главата. Той е бил откаран в болница, но впоследствие е починал от раните си.

Четирима военнослужещи са били арестувани във връзка с инцидента.
(БТА)

