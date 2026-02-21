IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Даниел Пешков, Лора Христова и Милена Тодорова затварят българското участие на Олимпиадата

Ще бъдат разпределени общо десет комплекта медали

21.02.2026 | 07:38 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Даниел Пешков, Лора Христова и Милена Тодорова слагат край на българското участие на Олимпиадата в Милано-Кортина в днешния предпоследен ден на зимните Игри в Италия. 

Пешков ще стартира в 12:00 мача в масовия старт по ски бягане на 50 километра класически стил в Тезеро.

В 15:15 часа биатлонистките Христова и Тодорова ще се състезават в масовия старт на 12.5 километра в Антлохц-Антерселва.

Освен двата спорта с българско участие, на 21 февруари ще бъдат разпределени още осем комплекта медали - три в ските свободен стил - във въздушната акробатика и ски крос за мъже и халфпайп за жени, в двойките при жените в бобслея, в смесената щафета на ски алпинизма, в кърлинга за мъже, както и в масовите стартове по бързо пързаляне с кънки за мъже и за жени, 

Ще се изиграят и мачовете за бронзовите отличия в турнирите по кърлинг за жени  и по хокей на лед за мъже.
(БТА)

Даниел Пешков Лора Христова Милена Тодорова Олимпийски игри
