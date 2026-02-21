IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп наложи глобални мита от 10% за всички страни

Това стана след решението на Върховния съд на САЩ

21.02.2026 | 07:57 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа "Трут соушъл", че е подписал указ, с който налага глобални мита от 10 процента, които "влизат в сила почти веднага", предадоха Ройтерс и ДПА. 

"За мен е голяма чест да подпиша в Овалния кабинет глобални мита от 10 процента за всички страни, които влизат в сила почти веднага", написа Тръмп в публикацията си в "Трут соушъл". 

Няколко часа по-рано Тръмп предупреди за тази мярка, като заяви, че новите мита от 10 процента ще бъдат "в добавка и в допълнение към нормалните ни мита, които вече начисляваме". 

Тръмп подчерта, че митата ще бъдат наложени по силата на Раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., който дава на президента правомощия да налага временни търговски мита, за да решава проблеми, свързани с платежния баланс. 

Тръмп обяви този ход, след като по-рано вчера Върховният съд на САЩ отмени широкообхватните и специфични за всяка отделна страна мита, които той представи миналия април. 

Този пакет, който обхвана десетки страни, се позоваваше на Закона за международни извънредни икономически правомощия от 1977 година. Върховният съд на САЩ постанови, че въпреки че законът позволява на президента да регулира чуждестранната търговия по време на извънредна ситуация в страната, той не му позволява да налага мита.
(БТА)

