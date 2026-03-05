IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гюров проведе среща с временния и.д. US посланик

Ситуацията в Близкия изток беше водеща тема

05.03.2026 | 18:33 ч. 38
Правителствена информационна служба

Ситуацията в Близкия изток беше във фокуса на разговора на министър-председателя Андрей Гюров с Х. Мартин Макдауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ в България. В хода на срещата им в Министерския съвет двамата обсъдиха усложнената обстановка в региона и нейния ефект върху сигурността на Европа при евентуална ескалация и разширяване на конфликта, се казва в съобщението на Правителствената информационна служба.

Друга тема на срещата бяха отношенията между България и САЩ, като двете страни се обединиха около желанието си за задълбочаване на сътрудничеството в областта на високите технологии, отбраната и енергетиката. 

Отбелязана беше подкрепата на САЩ за енергийната диверсификация на страната ни, както и за модернизацията на българските въоръжени сили в интерес на националната и регионалната сигурност. В този контекст бяха отбелязани и последователните усилия на България за реализиране на Вертикалния газов коридор като стратегическа инициатива. В рамките на разговора беше обсъден също напредъкът по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ Козлодуй  с американската модерна технология AP-1000 на компанията “Уестингхаус“.

Премиерът постави и въпроса за включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания. Гюров посочи, че това е дългогодишен национален приоритет за страната ни и изтъкна последователните усилия на българските институции за изпълнението на критериите. Премиерът Гюров акцентира върху значението на конструктивното сътрудничество между България и САЩ по тази важна за страната ни тема.
 

