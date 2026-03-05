IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Майката на близнаците: Не съм ги изоставила

Тя има желание отново да вземе децата си

05.03.2026
Майката на деветмесечните близнаци, които бяха отглеждани в Кардиологичната болница проговори и категорично заяви, че не ги е изоставила.

“Това, което се говори за децата – че са изоставени и че не се полага грижа за тях, е чиста лъжа”, споделя майката пред Нов тв. 

Плачейки, майката сподели, че случващото се е “много несправедливо”. Тя изрази желание да вземе обратно децата си.

Жената обясни, че живее в крайна бедност и има общо седем деца - още две двойки близнаци и едно по-голямо дете. Тя твърди, че нейната невъзможност да се грижи за бебетата се дължи на липса на подкрепа. 

“Многократно търсих помощ да бъда настанена някъде с децата, където да полагам грижи за тях, но ми беше отказано. Не знам с какъв мотив, нямам отговор”, споделя майката.

От своя страна зам.-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова заяви, че по случая не е имало забавяне от страна на държавата. “Ние сме работили по случая. Децата няма да бъдат разделени”, увери тя. Петкова допълни, че времето, в което децата ще останат в приемен дом, зависи от това дали майката ще подаде декларация за отказ от родителски права.

 

 

Тагове:

изоставени близнаци майка приемни родители Кардиологична болница
