Майката на близнаците: Не съм ги изоставила

Майката на деветмесечните близнаци, които бяха отглеждани в Кардиологичната болница проговори и категорично заяви, че не ги е изоставила.

“Това, което се говори за децата – че са изоставени и че не се полага грижа за тях, е чиста лъжа”, споделя майката пред Нов тв.

Плачейки, майката сподели, че случващото се е “много несправедливо”. Тя изрази желание да вземе обратно децата си.

Жената обясни, че живее в крайна бедност и има общо седем деца - още две двойки близнаци и едно по-голямо дете. Тя твърди, че нейната невъзможност да се грижи за бебетата се дължи на липса на подкрепа.

“Многократно търсих помощ да бъда настанена някъде с децата, където да полагам грижи за тях, но ми беше отказано. Не знам с какъв мотив, нямам отговор”, споделя майката.

От своя страна зам.-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова заяви, че по случая не е имало забавяне от страна на държавата. “Ние сме работили по случая. Децата няма да бъдат разделени”, увери тя. Петкова допълни, че времето, в което децата ще останат в приемен дом, зависи от това дали майката ще подаде декларация за отказ от родителски права.