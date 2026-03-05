IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
До края на ски сезона в Пампорово не се очакват израелски туристи

Всички резервации са анулирани, въздушното пространство е затворено

05.03.2026 | 19:24 ч. 14
БГНЕС

Анулирани са резервациите на израелски туристи за Пампорово до края на зимния сезон, съобщи Стефан Присадов, изпълнителен директор на “Пампорово“ АД. По думите му днес е уточнено, че до края на ски сезона не се очакват израелски туристи, тъй като в близките седмици въздушното пространство на Израел ще бъде затворено. 

Тази сутрин от Пампорово е заминала последната за ски сезона група израелски туристи, съобщава БТА.

Групата израелци са пътували до съседна на Израел страна с чартърен полет, организиран от туроператорската компания, с която са пристигнали. От днес е уточнено, че отпада вариантът израелски групи да пътуват към Пампорово на по-късен етап през март.

През тази зима имаше завръщане на израелските туристи като клиенти в Пампорово, след като групи от Израел не е имало в курорта поне от 5-6 години, коментира Присадов.  На фона на анулираните резервации до края на ски сезона “Пампорово“ АД ще разчита на български туристи, както и на пристигащите от 8 март ваканционни групи от Великобритания и Ирландия.

