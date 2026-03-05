IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Темата за честността на вота продължава да разделя българите

Социологическите агенции прогнозират победа за Радев

05.03.2026 | 20:07 ч. 13

Значителна преднина за проекта на Румен Радев – "Прогресивна България", който събира 32.6% от гласуващите, отчитат последните данни на "Алфа рисърч". ГЕРБ са втори с 19.7%. ПП-ДБ е в отстъпление спрямо декември, но задържа третото място с 12.6%, следвана от ДПС-ново начало (9.6%) и Възраждане (6.4%). Това са и петте партии, които с най-висока степен на вероятност ще присъстват в 52-ия парламент.

Под бариерата засега остават БСП (3.6%) и МЕЧ (3.5%).

Проучването отчита известен спад в електоралната мобилизация, чийто пик беше регистриран непосредствено след декемврийските протести и заявката на Румен Радев да напусне президентския пост. В края на февруари около 3 млн. души декларират категорична готовност да отидат до урните.

Темата за честността на вота продължава да е в центъра на общественото внимание. Но и продължава да разделя българите. 37% очакват предстоящите избори да бъдат по-честни от предишните, 33% - по-нечестни. 

За нагласите преди старта на предизборната кампания - анализ в студиото на “Директно” на социолога и съуправител на "Алфа рисърч" Геновева Петрова.

