Много добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево и ясно, със слаби до умерени ветрове по най-високите части. Температурите са от минус 6 до минус 1 градуса по високите части на планините.

Отрядът на ПСС в Сандански са помогнали на турист с травма на крака вчера, информираха още от планинската служба.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще е слънчево, с разкъсана предимно висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.