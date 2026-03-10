IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Много добри са условията за туризъм в планините

Отрядът на ПСС в Сандански са помогнали на турист с травма на крака

10.03.2026 | 09:48 ч. Обновена: 10.03.2026 | 09:53 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Много добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево и ясно, със слаби до умерени ветрове по най-високите части. Температурите са от минус 6 до минус 1 градуса по високите части на планините. 

Отрядът на ПСС в Сандански са помогнали на турист с травма на крака вчера, информираха още от планинската служба. 

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще е слънчево, с разкъсана предимно висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

