Путин знае, че може да е следващият след Хаменей и Мадуро

В първите дни на новата 2026 година Николас Мадуро беше заловен от американските сили при драматична военна операция. Само 56 дни по-късно, съвместен американско-израелски въздушен удар уби върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей в Техеран.

За Владимир Путин, наблюдаващ от Москва, тези събития бяха модел. Предупреждение. Може би пророчество. Авторитарните лидери са, преди всичко, ученици на смъртта на другия. Когато един равностоен режим се срине, урокът се разпространява бързо.

Това е от голямо значение за Украйна, защото за Путин войната не е само за териториални придобивки, а екзистенциална борба за оцеляването на неговия режим. Когато диктатори като Путин смятат, че управлението им е застрашено, те удвояват атаките и ескалират. Те обаче също така правят скъпоструващи стратегически грешки, създавайки уязвимости, които Украйна и нейните партньори могат да използват.

Със смъртта на Хаменей този страх достигна кризисни нива.

Путин винаги е бил преследван от съдбата на падналите диктатори. Той видя бруталното падение и смърт на Муамар Кадафи през 2011 г. Видя залавянето на Саддам Хюсеин през 2003 г. и екзекуцията му през 2006 г. И от двата случая той извлече конкретен урок: компромисът със Запада не гарантира безопасност.

Историята показва защо диктатурите са особено крехки.

Бруталното потушаване на Кадафи през 2011 г. не елиминира заплахата от опозицията, напротив - то предизвика намеса от страна на НАТО, именно защото неговият персоналистки режим нямаше институционални проверки върху насилието. Падането на Саддам показа как изолирани лидери, управляващи чрез страх, получават изкривена информация от "подчинени“. Неговото разузнаване и тайни служби, които се страхуваха да предоставят реалистични новини за предстоящата заплаха, предоставиха неточен анализ на възможностите на Ирак.

Венецуелският лидер Мадуро беше преживял години на санкции, изолация и непрекъснатата кампания на натиск от Вашингтон. И все пак, тази година Вашингтон постигна това, което мнозина смятаха за невъзможно. Внезапното му отстраняване, заедно с убийството на Хаменей, разби илюзията за трайност у автократите. Ако те паднат, може да падне и Путин.

Убийството на Хаменей е фундаментално на различно ниво. Той не беше просто поредният диктатор, а върховен лидер на Иран в продължение на 36 години, най-дълго управлявалият лидер в региона и един от най-важните съюзници на Путин. Той задълбочи сътрудничеството с Русия и Китай, вярвайки, че те ще възпрат атаките. САЩ и Израел доказаха катастрофално, че греши.

Легитимността на Путин

Автокрации като Русия на Путин зависят от "легитимността на продукцията“ – специфични въпроси, като например постигане на икономически растеж, гарантиране на сигурността и гарантиране на "национална гордост и престиж“. Легитимността на Путин се основава на обещанието му за "възстановяване на руското величие“, завръщане на така наречените "исторически руски земи“ и демонстриране, че Русия не може да бъде победена.

Украйна успя да подкопае основните стълбове на персоналисткия режим на Путин. Преди четири години, на 24 февруари 2022 г., той заяви, че "специалната военна операция“ ще бъде бърза и ефективна. Четири години по-късно, през 2026 г., Русия има над 1,2 милиона жертви, като същевременно набира сила със скорост от 15-70 метра на ден на катастрофална цена. Има огромна разлика между обещанията на Путин и реалността на място.

Ако Украйна нанесе видимо стратегическо поражение на Русия чрез териториални загуби, неблагоприятни условия или замразена патова ситуация, нейните елитни кръгове ще се запитат защо са приели икономическо опустошение и изолация от международната общност, което потенциално ще предизвика още дезертьорства.

Ето защо Путин ще ескалира, вместо да приеме поражението.

Украйна вече не е само за Донбас, Крим или НАТО. Sтава въпрос за неговото оцеляване в Кремъл. Той ще приеме огромни човешки или икономически разходи, ще удължи войната, ще рискува с ескалация и ще увеличи залозите, вместо да договори споразумение, което изглежда като загуба.

Ескалацията, водена от страх, обаче е и най-значителната уязвимост на Русия. Когато лидерите не могат да разграничат оцеляването на режима от националните интереси, те правят скъпоструващи грешки. Тревожните автократи подценяват решителността на опонентите си и надценяват собствените си възможности, разкривайки слабостта им, особено когато се опитват да демонстрират сила.

Това вече е доказано от постиженията на Путин. Неговите мобилизации през 2022 г. и последвалите, предназначени да демонстрират решителност и единство, предизвикаха вътрешна паника и отлив на капитали, разкривайки крехката природа на режима. Бунтът на Вагнер Груп го унижи, демонстрирайки точно онзи вид разкол на елита, който характеризира персоналистичните режими.

Неговите съюзи със Северна Корея и Иран засилиха международната му изолация, вместо да проектират сила. Подобни "коалиции на отчаяните“ само показват слабостта и крехкостта на подобни квази-съюзи.

Велика сила

Неговите ядрени заплахи не са възпрепятствали подкрепата на Запада, но са нормализирали безпрецедентната военна и финансова помощ за Киев, включително F-16, ATACMS и ракети с голям обсег, наред с други, които някога са били считани за "червени линии“ от Кремъл.

Всяка ескалация е имала обратен ефект. Руската икономика, въпреки многобройните опити да я задържи, е изправена пред структурен упадък. Зависимостта на Москва от Пекин е свела Русия до младши партньор, подкопавайки наратива за "великата сила“ – централен за легитимността на Путин по отношение на продукцията.

Западният натиск действа, като убеждава опонента, че когато разходите надвишават потенциалните резултати, продължаването на настоящата траектория би трябвало да изглежда ирационално. Когато Русия мобилизира войски, които не са били правилно обучени, Украйна нанася непропорционално големи жертви. Когато Путин разчита на боеприпаси, доставени от севернокорейците, това показва индустриална слабост. Когато Кремъл заплашва с ядрена ескалация, той ускорява въоръжаването и засилва единството в Европа.

И сега Иран – ключовият елемент на мрежата за избягване на санкции на Русия, най-надеждният ѝ доставчик на оръжие, най-значимият ѝ геополитически партньор извън Китай – е в хаос. Ако Ислямската република се срине, Путин губи критичен възел в архитектурата на авторитарна взаимозависимост, която е изграждал с години. Оста, такава каквато я е изградил, активно се разпада.

В този контекст е от съществено значение да се поддържа постоянна подкрепа за Украйна.

Продължителната военна и финансова помощ за Киев повишава цената на руската агресия над прага, където вътрешната математика на режима започва да се разпада. Това създава условия, при които мотивираните от страх избори на Путин се ускоряват, вместо да се стабилизират.

Русия ескалира, защото не е в силна позиция. По същество, когато е изправен пред тревожност и страх от загуба, Путин, подобно на много други авторитарни лидери, ще ескалира и точно тогава ще направи ключови грешки, създавайки уязвимости, които могат да бъдат използвани.

Владимир Путин наблюдава, в съдбите на падналите си колеги, едно възможно бъдеще. Задачата сега е да се увери, че тази възможност ще се превърне за околните в неизбежност, която те вече не могат да игнорират.