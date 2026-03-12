Зеленски е в Букурещ, ще посети център за обучение на пилоти на F-16 СНИМКИ

Reuters 1 / 6 / 6

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Румъния днес за официално посещение, където е планирана среща с румънския президент Никушор Дан.

Зеленски и Дан ще обсъдят сътрудничеството в областта на отбраната и енергетиката, възстановяването на Украйна и разширяването на Европейския съюз, съобщи румънското президентство.

Очаква се двамата лидери да се срещнат в двореца Котрочени. Според офиса на Зеленски, по време на посещението украинският лидер ще пътува с Дан и до учебен център, където украински пилоти се учат да управляват изтребители F-16.

Учебният център е открит през 2023 г., за да подготви украински пилоти за управление на самолети, доставени от Запада.

Zelensky met with the President of Romania, Nicusor Dan, in Bucharest During the meeting, the sides discussed political and economic cooperation, Ukraine's recovery, projects in energy and defense, as well as the rights of the Romanian minority in Ukraine. A visit to the F-16… pic.twitter.com/40bxTf4BOi — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026

Румъния, член на НАТО, се очерта като един от ключовите регионални партньори на Киев от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Букурещ предостави военна помощ, подкрепи санкциите срещу Русия и подписа двустранно споразумение за сигурност с Киев.

След като спечели президентските избори през 2025 г. срещу кандидат, смятан за скептичен към Украйна, Дан зае подкрепяща позиция към Киев и засили двустранното сътрудничество.

Специално за посещението на Зеленски в Румъния, страната предприе специални мерки за сигурност, включително активирането на системата за противовъздушна отбрана MIM-104 Patriot.

Добре информиран източник съобщи пред Укринформ, че след посещението си в Румъния, украинският президент ще посети и Франция.