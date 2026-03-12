Иранските ракети нанасят огромни щети, САЩ призовават за спиране на огъня

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция е понесъл щети след интензивните удари с балистични ракети и дронове от страна на Съединените щати и техните стратегически партньори в Близкия изток. Но първоначалните очаквания в западния свят, че атаките ще осакатят ракетните ѝ сили малко след като САЩ и Израел започнаха военни действия на 28 февруари се опровергаха.

Войната с Иран се оказа сблъсък с противник, какъвто американските въоръжени сили не са се сблъсквали преди, според скорошна оценка на Bloomberg, която подчертава, че опитите за бърз контрол върху хода на военните действия чрез бързи удари с огромна сила не са довели до желаните резултати. Западните анализатори посочват дългогодишното натрупване на ракетни и дронови арсенали от Иран, както и тяхното разпръскване и скриване в съоръжения в цялата страна, като високоефективни, пише MWM.

Британският вестник The Guardian съобщи на 11 март, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф вече два пъти е поискал прекратяване на огъня от иранската държава по различни канали, като Иран е отказал, като се е основал на твърдението, че САЩ вероятно ще използват прекратяването на огъня, за да се подготвят по-добре за бъдеща атака. Започването на военни действия от страна на Съединените щати на 28 февруари се случи по време на преговори, вероятно като част от усилията за намаляване на гарда на иранските въоръжени сили, докато започването на дванадесетдневни израелски атаки с подкрепата на САЩ на 13 юни 2025 г. също беше започнато по време на преговорите. Самият старши офицер от Корпуса на гвардейците на ислямската революция Али Фадави коментира исканията за прекратяване на огъня на 11 март, отбелязвайки:

„От вчера Тръмп лично иска да се обяви прекратяване на огъня. Ако врагът печелеше войната, той нямаше да призовава целия свят да посредничи за обявяване на прекратяване на огъня. Американците трябва да очакват нови изненади през следващите дни.“

Коментирайки хода на военните действия и ефективния отговор на Иран с помощта на ракетния му арсенал, старши изследователят в Центъра „Стимсън“ Кели Грико отбеляза: „Това е първата война, в която противникът има такива възможности.“ Крайното изчерпване на противоракетната отбрана на САЩ и техните стратегически партньори е причина за особена загриженост в западния свят. Както отбелязва анализаторът от Центъра за стратегически и международни изследвания Марк Кансиан:

„Това е надпревара - чии боеприпаси ще се изчерпят първи: нашите или иранските.“

Тъй като ракетните арсенали на Иран са с порядъци по-големи от това, срещу което арсеналите от ракети-прехващачи на САЩ и техните партньори могат да осигурят защита, военните усилия зависят до голяма степен от способността за унищожаване на ракети на земята. Според анализатори, само в първите дни на войната САЩ и техните стратегически партньори вероятно са използвали повече от хиляда ракети-прехващачи PAC-3 от системата MIM-104 Patriot - тип ракета на цена от 3-4 милиона долара, която се произвежда с темп от приблизително 500 годишно.

САЩ изтеглиха прехващачи и пълни системи за противоракетна отбрана от цял ​​свят,

включително стратегически разположени системи Patriot и THAAD от Южна Корея, за преразпределение в Близкия изток, като тези изтегляния ескалират след първите дни на военните действия. САЩ започнаха войната с вече силно изчерпани арсенали от прехващачи, като приблизително 600 прехващачи за системите THAAD са били в експлоатация в началото на 2025 г., от които над 150 са били изразходвани по време на по-малко от 12 дни военни действия с Иран през юни 2025 г. През юли 2025 г. се съобщава, че доставките на ракети за системите Patriot са спаднали до едва 25 процента от обема, считан за необходим от Пентагона. Източници, цитирани от CBS News, съобщават, че въпреки че САЩ са наясно, че няколко арабски държави от Персийския залив са изправени пред сериозен недостиг на противобалистични ракети, са предприети малко стъпки за решаване на този проблем. Източници, цитирани от Middle East Eye, отбелязват, че САЩ отказват искания от някои държави от Персийския залив за доставка на оръжия и боеприпаси за отблъскване на ирански атаки. Като се има предвид важността на стратегическите връзки на САЩ с държавите от Персийския залив, вероятно това отразява изключителен недостиг и приоритизиране на съществуващите ракети-прехващачи за защита на позициите на САЩ и Израел.

След ударите по базата Али Ал-Салем в Кувейт, сателитни изображения показват, че най-малко шест сгради или конструкции, свързани със сателитната комуникационна инфраструктура, вероятно са били унищожени. Забележителен успех, постигнат от Корпуса на гвардейците на ислямската революция, е унищожаването на ценни радарни системи на стойност 2,7 милиарда долара през първата седмица на сраженията с американските сили, което сериозно намали възможностите за противоракетна отбрана, особено за системите THAAD и за израелската противоракетна мрежа в региона.