Терзиев с корекция: Дарил 251 000 лв. на НПО-то от "Петрохан", би го направил пак

Кметът на София Васил Терзиев призна, че е дарил по-голяма сума на НПО-то в хижа "Петрохан", отколкото по-рано беше обявил.

"Дарил съм 251 000 лв. Ако ме питате дали бих го направил пак, отговорът е: "Да", заяви на брифинг Терзиев.

Кметът на София заяви, че става дума за координирана медийна атака срещу него, свързана с дарението му за "Петрохан". По думите му случващото се е "убийство на критичното мислене". Според него думи като "педофилия", "секти" и "паравоенни формирования" се използват като емоционални бутони, за да упоят обществото.

"Това, което се случва около "Петрохан", е учебникарски пример как се произвежда медийна истерия, за да се скрият истинските въпроси", каза Терзиев, отбелязвайки, че зад паравана на измислени скандали се крият реални щети за държавата в размер на стотици милиони евро.

Кметът беше категоричен, че цялата информация по случая "Петрохан" трябва да стане публична, за да има спокойствие в обществото, каквото предложение е имало, но е било отхвърлено от мнозинството в парламента. Той разкри, че след като е бил разпитан, е помолен да не коментира повече темата.

"Очевидно обаче това правило не важи за други хора", коментира той.

Той бе категоричен, че "няма какво да се обяснявам за мои решения".

"Това са мои пари, на които съм си платил данъците и които съм преценил, че искам да ги дам, за да подкрепя някаква кауза. И е много удобно да се отклонява вниманието и разни диванни герои да късат ризи, колко били възмутени за това и за онова, когато не могат да се погледнат в огледалото и да видят всичко, което са ни приказвали през годините, какво ще чегъртат, какво ще променят. Гласувано им е доверие от цял един народ и те са го изтъргували, за да станат изтривалка. Това е много по-големият въпрос, а не какво един човек прави с лични средства, а какво много други правят с държавни средства. Всичките скандали за стотици милиони, като това, което вчера не мина през комисията по енергетика в парламента. И много други, които касаят всеки един от нас. Но винаги е много по-удобно да се натисне някоя емоционална нотка, да се насочи прожекторът в друга посока, за да се отклони вниманието от наистина големите проблеми, от всичките тези дела, по които прокуратурата нищо не прави. Всичките тези, където има много фойерверки. Трябва ли да припомням какво стана с тези знакови показни акции срещу Нексо? Там имаше гръмки, думи, емоции. Какво стана? Единственото нещо, което ще стане, е че ще ни осъдят за няколко милиарда като държава, които всички ние ще платим, защото прокуратурата се е превърнала в нещо, което има повече общо със създаването на филмово съдържание, отколкото с истински разследвания", посочи Терзиев.

По думите му първоначално е заявил, че е дарил 70 000 - 80 000 евро, но след това проверил и затова имало разминаване.

"Колко повече обяснения да дам за едно лично решение? И пак ви казвам, това ли е основното? Ще ви дам един отговор - ако ме питате дали бих ги дал пак, пак бих ги дал", завърши кметът.

Минути по-късно в профила на Терзиев във Facebook се появи публикация, отново по темата, която гласи:

Даренията са направени по банков път. Описани са като дарение. Платени са им данъците. Информацията е предоставена на разследващите. С нея е закупена техника, която всеки може да види на Петрохан.

Всичко друго е шум.

Днес Тошко Йорданов от ИТН ме обвинява, че съм „излъгал позорно“ за дарението. В същото време неговата партия в клинична смърт блокира законови промени, от които зависят 437 милиона евро за България по Плана за възстановяване.

И тук има и още една ирония. Точно от хората на Слави Трифонов и Тошко Йорданов да слушаме обвинения кой бил излъгал. Същите хора, които обещаваха промяна, а после се превърнаха в мюре на същия модел на управление - този на Борисов и Пеевски.

И докато всички се занимаваме с поредния шум, истинските въпроси остават без отговор.

Защо ГЕРБ, БСП и „Възраждане“ отказаха документите по случая да бъдат напълно разсекретени?

Кой има какво да крие?

Нека се публикува цялата информация по случая, за да се спре със спекулациите. Аз нямам какво да крия.

Но вместо пълната истина на обществото се поднася готов сценарий, готов наратив, готово обвинение - още преди фактите да са ясни.

И тук идва най-важното.

Отново ще посоча думите педофилия, секти и паравоенни формирования. Провокират ли емоция?

Разбира се, че провокират. Именно това е целта.

Те са подбрани така, че да натискат най-силните бутони в съзнанието на хората. Да упоят обществото с възмущение и страх. Да спрем да задаваме въпроси.

Ето още въпроси за нещата, които наистина трябва да бъдат разкрити:

Какво стана с „Джуджетата“? Пепи Еврото не бил давал подкупи, но Теодора Георгиева била взимала от него? Какво стана с нотариусите в прокуратурата?

Какво стана с КТБ и спестяванията на хората там?

Какво стана с чувалите с откраднати пари от „Хемус“, по която продължават да умират децата ни?

Какво стана с „Барселонагейт“? И с всичките 70 дела срещу Борисов, които стоят на трупчета?

Какво стана със сигналите срещу „Пламенките“, които не бяха разследвани - а после същите хора се оказаха свидетели?

Какво стана с милиардите за мантинели и ремонти на пътища през АПИ? С провалените проекти като АЕЦ „Белене“? Със загубените средства по Плана за възстановяване?

А помните ли показната акция срещу Nexo - с гръмки обвинения и телевизионни камери? Делото се разпадна. А компанията заведе арбитражен иск за милиарди срещу България. Така работи този модел в стил “Задкулисие Пикчърс”: шумни акции, после тишина - а рискът сметката да я платим всички остава.

За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза, бях разпънат на кръст.

А за милиарди евро източени обществени средства - тишина.

Точно затова се прави всичко това.

Точно затова се повтарят едни и същи думи.

Точно затова се създава шум.

За да не говорим за истинските проблеми на държавата.

Но хората не са глупави. И колкото повече шум се създава, толкова по-ясно става защо.