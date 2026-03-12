Ерос Рамацоти пред Dnes.bg: ИИ никога няма да замени емоциите в музиката

Малко са гласовете, които можем да разпознаем още с първите няколко ноти – и още по-малко са артистите, чиито песни се превръщат в спомени, в чувства и в истории от живота ни. А едва ли има човек, който да не може да познае отличителния му глас... Ерос Рамацоти е на сцената вече повече от 40 години, след като през 1984 г. печели популярния музикален фестивал в Сан Ремо с песента "Terra promessa". Оттогава косата му е посивяла, а спретнато подстриганата му козя брадичка е бяла. Но дори след четири десетилетия в музикалния бизнес, Ерос Рамацоти все още е златното момче на италианската музика.

С албума "Una historia importante", препратка към легендарната песен, която той изпълнява в Сан Ремо през 1985 г., Рамацоти не само поглежда към миналото, но и към бъдещето. А феновете му ще могат да се насладят както на старите му хитове, така и новите му песни на 24 април 2026 г. в Арена 8888 София.

За "първите" 40 години от кариерата му, изкуственият интелект в музиката и любовта, легендарния Ерос Рамацоти говори пред Dnes.bg.

В албума "Una Storia Importante / Una Historia Importante" сте събрали песни от миналото и някои неиздавани парчета. Как се роди идеята за този проект?

"Una Storia Importante / Una Historia Importante" е напълно свързан с 40-годишната ми кариера, която беше изпълнена с важни истории, съставени от музика, срещи и емоции. Поради тази причина избрах да събера в един албум великите класики от кариерата ми, неиздавани парчета и сътрудничества с прекрасни приятели и колеги. Исках този албум да бъде пътешествие през моята музика и подарък за тези, които са ме придружавали през тези "първи" 40 години, съставен от спомени, емоции и много, много любов към работата ми.

"L'aurora" е песен, която написахте преди години за дъщеря си, а сега нова версия, заедно с Алиша Кийс, е включена в "Una Storia Importante / Una Historia Importante". Аурора ви направи и дядо. Какви емоции ви обземат, когато изпълнявате тази песен?

Пеенето на "L’aurora" все още ме вълнува много. Написах я за дъщеря си и сега, мислейки за нея и внука си, чувствам още по-дълбока връзка. Всеки път, когато я пея, преживявам отново тези чувства и нежност и същевременно чувствам благодарност за семейството, което съм изградил.

Любовта е основна тема във вашето творчество, защо е толкова важна за вас?

За мен любовта е в центъра на всичко, тя е силата, която наистина движи света и го прави най-вече чрез музиката. Разказването на тези емоции чрез песните и музиката никога няма да излезе от мода, защото успява да докосне абсолютно всички.

По време на един от концертите ви в София, вместо планираните 90 минути, пяхте повече от 2 часа – какво ви впечатлява в публиката в България?

Българската публика има невероятна топлина и ангажираност. Когато усетя енергията им, с готовност пея дори отвъд планираното.

Вие сте на сцена вече 40 години – как се промени индустрията през тези четири десетилетия? А как се променихте и вие?

Вярвам, че днес музикалната индустрия се развива много по-бързо и е много по-отворена, а това със сигурност предлага много възможности. Отвъд промените, вярвам, че музиката продължава да живее във времето, когато се ражда от нещо реално и успява да създаде силна връзка с тези, които я слушат. Това е и това, което търся в сътрудничеството с други артисти: силно вярвам в диалога, в обмена между поколенията и в различните езици. Харесва ми да откривам други музикални светове и да ги трансформирам в нещо автентично, без обаче да губя собствената си идентичност.

Роден сте в предградията на Рим и оттам се издигнахте на световната сцена. Но замисляли ли сте се някога какво щяхте да бъдете, ако не бяхте станали "лицето на италианската музика"?

Никога не съм се замислял, наистина. Когато си млад, пред теб има хиляда различни пътища, но музиката винаги е била най-голямата ми страст.

Много нови артисти от Италия превземат световната сцена. Какъв съвет бихте им дал?

Бих казал да останат верни на себе си и винаги да пеят със сърце. Техниката и талантът са важни, но най-важното е честността в емоциите: публиката веднага усеща кога една песен е искрена. И освен това - бъдете търпеливи: истинският успех изисква време и усилия.

Все по-често се говори за музика, създадена с изкуствен интелект. Каква е вашата позиция по въпроса - има ли място за изкуствен интелект в изкуството?

Изкуственият интелект може да бъде интересен инструмент, полезен за експериментиране и опити за прилагане на нови идеи на практика, но не мисля, че емоциите, чувствителността и личното разказване на истории могат да бъдат заменени.

След 40 години, кое е единственото нещо, което все още искате да постигнете в кариерата и музиката си?

След 40 години целта остава същата, а именно да правя музика, която остава в сърцата на хората и да усещаме, че всяко ново преживяване на сцена е специално.