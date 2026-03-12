СОС отложи с година отпадането на допълнителната точка за градините

Столичният общински съвет отложи с година - за 2028 г., отпадането на допълнителната точка при кандидатстването за първа група в детските градини. Това съобщи на брифинг зам.-кметът по “Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова.

По думите ѝ точката в момента се използва масово не за прием в първа група в детска градина, а за прием в конкретна детска градина, което според нея води до неравнопоставеност между кандидатстващите.

“Тази точка е дискриминационна, защото много родители няма да имат равен шанс с останалите, които са получили допълнителната точка – или поради късмет, че детето им е било прието в общинска ясла, или защото са успели да осигурят реално присъствие в частна ясла“, каза Желязкова.

Зам.-кметът подчерта, че проблемът с недостига на места е основно при децата в яслена възраст, докато в детските градини недостигът е значително по-малък и се наблюдава основно в отделни предпочитани детски градини. По думите на Желязкова именно там допълнителната точка може да се окаже решаваща.

“Стандартно децата кандидатстват с 15 точки и една точка повече е съществена. Има детски градини, в които деца с 16 точки стигат до жребий“, посочи зам.-кметът.

Желязкова определи като неправилно решението на общинските съветници да отложат отпадането на точката, тъй като през последните дни предложенията са били разгледани от различни комисии в общинския съвет и са получили подкрепа от всички политически сили.

“Днес те се обърнаха и гласуваха обратното на това, в което всички бяхме убедени“, каза тя.

По думите ѝ общинската администрация ще продължи да работи за отпадането на тази възможност като дългосрочна цел. Според нея родителите ще могат сами да оценят ефекта от решението още при настоящото и следващото класиране.

Желязкова посочи, че ако родителите се почувстват засегнати, могат да се обърнат към Комисията за защита от дискриминация.

Сред приетите промени в наредбата е изравняването на тежестта на постоянния и настоящия адрес при кандидатстване за детска градина. Според Желязкова досегашният ред е поставял в неблагоприятно положение семейства, които живеят под наем и често не могат да регистрират постоянен адрес поради нежелание на наемодателя.

Приети са и нови правила за работата на работната група по приема, които според заместник-кмета ще направят дейността ѝ по-прозрачна. Друга промяна предвижда родителите и детската градина да подписват споразумение, в което ще бъдат описани основни правила по време на престоя на детето. В него ще се уточняват например работното време на детската градина – от 7:00 до 19:00 часа, както и че не могат да се събират средства за ремонти и други разходи извън допълнителните дейности и екскурзии, организирани по желание на родителите.

“Смятаме, че в този документ сме събрали най-важното за комуникацията между родителите и детската градина. Това е основата, върху която през следващите години ще се изграждат техните отношения“, каза Желязкова.