Чистка в Министерство на земеделието, смениха шефовете на три горски предприятия

Със заповеди на министъра на земеделието и храните Иван Христанов са освободени директорите на три от шестте държавни горски предприятия. Промените са част от управленските мерки за повишаване на ефективността и устойчивото управление на горските ресурси, съобщиха от Министерство на земеделието.

За директор на „Северозападно държавно предприятие“-Враца е назначен Цветко Цветков. Ръководството на „Северноцентрално държавно предприятие“–Габрово поема Иван Степанов, а „Североизточно държавно предприятие“–Шумен ще бъде управлявано от Цветелин Миланов.

Със заповеди на министъра на земеделието и храните са извършени и промени в състава на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите.

Министърът на земеделието Иван Христанов заяви по-рано днес в подкаста „ИнтервюТо“ с Ивелин Николов подчерта, че кабинетът работи на безпартиен принцип и че при избора на хора в екипа му водещи са доверието и професионалната компетентност. „Взимам хора и ги меря само и единствено по това дали мога да им имам доверие и дали са компетентни“, посочи Христанов.

Според Христанов, състоянието на държавните горски предприятия, е сериозно влошено. „Има влияние и на пазара на дървесина, но има и проблеми с финансовото управление. Ще бъдат направени анализи на възнагражденията на бордовете и на кадровата политика“, заяви министърът. По думите му в следващите седмици ще бъдат предприети и по-решителни действия срещу практики като използване на държавни активи, ловни хижи и земи от държавния поземлен фонд за частни цели.