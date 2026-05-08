Константин Проданов за кабинета "Радев": Този състав означава летящ старт

Принципът му е - търсел се е точният човек за поста, а не пост за човека

08.05.2026 | 10:12 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Днес сме свидетели на нещо, което в политическия живот е рядкост - представяне на кабинет, зад който стои ясна философия, последователна логика и преди всичко уважение към гражданите на тази страна. Днес пред нас стои за одобрение не просто списък с имена, а ясен, прагматичен и компетентни екип, който има капацитета да преведе България през глобалните процес. 

Това заяви при обсъждането на проектокабинета "Радев" Константин Проданов от парламентарната група "Прогресивна на България" . Той заяви подкрепата на групата за структурата и състава на предложения кабинет.

Проданов обясни, че подходът при съставяне на този кабинет е бил безкомпромисен и е следвал прост принцип - търсел се е точният човек за поста, а не пост за човека; водещи критерии са били професионализъм и непоклатим морален компас. Обърна специално внимание на финансово-икономическия екип с подчертана чувствителност към социалната тематика.

Този състав на кабинета за нас означава първо - летящ старт чрез способността още от ден първи да се влезе в ефективното управление на държавата, обясни Константин Проданов. На второ място, по думите му, означава край на безвремието, пречупване на институционалния блокаж. На следващо място отбеляза реформаторски капацитет, ясна воля за необходими структурни реформи. Както и стабилност, изтъкна депутатът като подчерта, че това е заявка за пълен четиригодишен мандат.

