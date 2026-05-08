Дебати и гласуване на кабинета "Радев", новото правителство полага клетва НА ЖИВО

Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведат дебати.

Четири от групите вече заявиха, че няма да го подкрепят – това са ГЕРБ, ДБ, ПП и "Възраждане". Няма позиция на ДПС.

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов представи кандидатурата на Румен Радев за премиер.

Ето съставът на кабинета:

Министър-председател – Румен Радев

Зам.-министър – председател и министър на финансите - Гълъб Донев;

Зам.-министър – председател и министър на икономиката, инвестиците и индустрията – Александър Пулев;

Зам.-министър – председател – Иво Христов;

Зам.-министър – председател - Атанас Пеканов;

Министър на вътрешните работи – Иван Демерджиев;

Министър на отбраната – Димитър Стоянов;

Министър на външните работи – Велислава Петрова – Чамова;

Министър на правосъдието – Николай Найденов;

Министър на труда и социалната политика – Наталия Ефремова;

Министър на образованието и науката – проф. Георги Вълчев;

Министър на здравеопазването – Катя Ивкова;

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Шишков;

Министър на енергетиката – Ива Петрова

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Пеев;

Министър на земеделието и храните – Пламен Абровски;

Министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова – Благова;

Министър на културата – Евтим Милошев;

Министър на туризма – Илин Димитров;

Министър на младежта и спорта – Енчо Керязов.

Церемония по предаване и приемане на властта ще се проведе днес в Гранитната зала на Министерския съвет. Предвидено е тя да започне, след като Народното събрание утвърди структурата и състава на новото правителство.