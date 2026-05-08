Дебати и гласуване на кабинета "Радев", новото правителство полага клетва НА ЖИВО

Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведат дебати.
Четири от групите вече заявиха, че няма да го подкрепят – това са ГЕРБ, ДБ, ПП и "Възраждане". Няма позиция на ДПС.
Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов представи кандидатурата на Румен Радев за премиер.
Ето съставът на кабинета:
Министър-председател – Румен Радев
Зам.-министър – председател и министър на финансите - Гълъб Донев;
Зам.-министър – председател и министър на икономиката, инвестиците и индустрията – Александър Пулев;
Зам.-министър – председател – Иво Христов;
Зам.-министър – председател - Атанас Пеканов;
Министър на вътрешните работи – Иван Демерджиев;
Министър на отбраната – Димитър Стоянов;
Министър на външните работи – Велислава Петрова – Чамова;
Министър на правосъдието – Николай Найденов;
Министър на труда и социалната политика – Наталия Ефремова;
Министър на образованието и науката – проф. Георги Вълчев;
Министър на здравеопазването – Катя Ивкова;
Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев
Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Шишков;
Министър на енергетиката – Ива Петрова
Министър на транспорта и съобщенията – Георги Пеев;
Министър на земеделието и храните – Пламен Абровски;
Министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова – Благова;
Министър на културата – Евтим Милошев;
Министър на туризма – Илин Димитров;
Министър на младежта и спорта – Енчо Керязов.
Церемония по предаване и приемане на властта ще се проведе днес в Гранитната зала на Министерския съвет. Предвидено е тя да започне, след като Народното събрание утвърди структурата и състава на новото правителство.