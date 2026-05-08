Гюров към Радев: Оставяме една изправена държава

Служебното правителство на Андрей Гюров предаде властта на правителството на Румен Радев на церемония в Министерския съвет.

Това стана веднага след като съставът на кабинета бе гласуван в Народното събрание

Оставяме една изправена държава и едно изправено общество, каза служебният министър-председател Андрей Гюров в Гранитната зала на Министерския съвет, където се състои церемония по предаване и приемане на властта.

Нашето време беше време на постепенност и законност, посочи досегашният премиер Гюров.

Ние не сме тук по историческа случайност. Всички ние влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха по площадите. Само за няколко месеца служебното правителство успя да покаже, че държавата може да има гръбнак.

Може да се говори с имена и властта може да се упражнява с почтеност. Срещу нас имаше много удари и ярост. Не предавайте гражданите на властта на тези хора. Не се страхувайте от истината, а от хората, който я крият, обърна се служебният премиер Андрей Гюров към Радев. И му пожела кураж и непримиримост. Той остави и доклад на новото правителство.

Искам да ви поздравя за вашата работа за провеждане на нормални и честни избори, каза премиерът Румен Радев. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано правителство с един хоризонт - модерно развитие на България, каза още Радев.

Министерският съвет ще се състои от 18 министри и четирима вицепремиери.