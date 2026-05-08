Рокада и в МВнР, Петрова-Чамова пое поста от Нейнски

Велислава Петрова-Чамова пое поста на министър на външните работи на официална церемония, която се проведе сградата на министерството. Властта ѝ беше предадена от служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, която даде и отчет за свършеното във ведомството по време на служебното правителство.

“Народът ни е дал възможност да управляваме с пълно мнозинство, което ние поемаме с пълна отговорност, заяви Петрова-Чамова. Мисля, че ще имаме необходимата стабилност, така че външната политика на България да има ясна посока и да представя България по възможно най-адекватния начин в съюзите, в които участва, и на по-широката международна сцена”, заяви Петрова-Чамова.

Според нея силата на министерството са хората, които често се превръщат в жертва на политическа нестабилност, която изисква да пазите името и лицето на България навън, тогава когато не е ясно какво е то вътре. “Заедно с вашата подкрепа ще можем да работим заедно и България ще има своето достойно място не само в Европа, но и в света”, добави новият министър.

Тя заяви, че се вълнува от завръщането си в Министерството на външните работи, което по думите й е останало в сърцето й, дори когато не е работила там. "Искам да отдам заслуженото на госпожа Нейнски, за мен е чест да поема този пост точно от Вас", се обърна Петрова-Чамова към досегашния служебен министър. "Винаги съм Ви гледала като пример за подражание, не само за дипломатите, но и за жените в дипломацията, така че ще продължа да използвам Вашата мъдрост и оттук нататък", допълни Петрова-Чамова.

България е страна с уважение

Надежда Нейнски посочи, че България е страна, която в момента се ползва с уважението на своите съюзници и приятели по света и която успя да постигне през годините забележителни външнополитически успехи - вече е член на Европейския съюз, член на НАТО, част от Шенген и еврозоната.

Нейнски все пак предупреди наследничката си, че предстоят и много предизвикателства. “Казват, че външната политика не се измерва по шумните речи и големите думи, а по тихата дипломация и по умението да разпознаеш и да защитиш националните интереси на страната си”, каза Нейнски.

Като успех на служебното правителство Нейнски отбеляза успешното произвеждане на парламентарните избори в чужбина, въпреки ограничения брой секции.

“По думите й над 50 хиляди души повече са гласували на изборите през април в чужбина. Преминахме през трудната битка на евакуация на български граждани по време на войната в залива, преминахме през сложни решения за отстояване на националната ни сигурност, посочи тя. Опитахме се да бъдем наистина на нивото на очакванията на българските граждани, каза Нейнски. Това да си европеец не е просто фалшива дума, фалшив звук, а изискване по отношение на морал, справедливост, честност и законност”, посочи Нейнски.