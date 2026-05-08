Йотова за кабинета "Радев": Министрите имат професионален багаж и кураж

На добър час на новото правителство, очакваме бързи резултати, има много подводни камъни - това бяха първите думи на президента Илияна Йотова, след като правителството на Румен Радев положи клетва в парламента.

Ние, българските граждани, очакваме бързи резултати и изпълняване не просто на предизборните обещания, а и чутото от министър-председателя на България. Няма да правя оценка на чутото в пленарна зала, всяка една парламентарна група е суверенна и сама е решила какви послания да отправи в Народното събрание.

Направи ми впечатление, че нямаше оспорване на програмата, представена от Румен Радев. Това каза президентът след полагането на клетва на редовния кабинет и пожела успех на новото правителство.

Според нея Радев е изброил най-важните приоритети, които стоят пред България и пред българските граждани за решаване. „Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух, е че още в понеделник ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените, ограничаване на инфлацията и първия закон за реформа в съдебната система“, обобщи тя.

Познавам не малка част от министрите, работила съм с тях и смятам, че имат професионален багаж и имат кураж да управляват.

По думите на Йотова новоизбраният премиер е възложил голямо доверие на избраните министри.

Относно тримата министри, съврзвани с ИТН, Йотова заяви:

Не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Преценена е тяхната експертиза, добави Йотова.

Според мен работата на кабинета трябва да започне със сериозен анализ на завареното, за да се предприемат освен дългосрочните, а и краткосрочни мерки, посочи държавният глава.

Очаквам бързи и решителни действия, каза още Йотова и заяви, че няма резерви към министрите, които познава.

По думите ѝ по-важни са законите, а не комисии срещу един или двама човека.

Йотова уточни, че лично не се е притеснила от това, което се случи вчера в Народното събрание. „В съвместната ни работа с господин Радев многократно сме виждали колко негативни резултати има, когато се правят комисии срещу конкретни лица. Ние го изпитахме и с промените в Конституцията. За нас е по-важно да се приемат сериозни закони, които да поставят еднакви правила за всички. Когато има такива правила, всеки, който трябва да отговаря пред държавата и българския народ, ще носи своята отговорност“, коментира още президентът и призова политиката да се води с факти, а не с внушения.