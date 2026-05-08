Министър Шишков ще посети района на свлачището Смолян – Пампорово

Новоизбраният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети района на свлачището Смолян – Пампорово веднага, когато получи анализите за него.

Той посочи сред приоритетите си изготвянето от геолози, хидрогеолози и геодезисти на пълно проучване и изследване на причините за свлачището, което на 1 май отнесе участък от пътя Смолян – Пампорово.

Надявам се до няколко дни да имаме анализ на ситуацията – откъде какво го е предизвикало, каза той на пресконференция в рамките на церемония по приемственост в МРРБ с участието на досегашния служебен министър Николай Найденов.

Шишков допълни, че след като се запознае с анализа ще отиде на място в района на свлачището.

На базата на готовия анализ ще се изготви задание и проект за възстановяване на съществуващия път, което според министър Шишков е по-добър вариант от изграждането на изцяло нов такъв.

„Аз продължавам да считам, че това свлачище най-вероятно е предизвикано, включително от човешка немарливост. То, че е свлачище, е ясно. Мащабът на свлачището, лично за мен, аз съм почти убеден, че има нещо, което е овлажнило до такава степен“, коментира министър Шишков, цитиран от БТА.

По думите му най-важното е обходните пътища да бъдат въведени в състояние, в което да поемат необходимото движение.