Димитър Стоянов: Модернизацията на армията е сред основните ми приоритети

Министърът подчерта, че ще работи за грижата за хората, както и за инфраструктурата

08.05.2026 | 15:53 ч. 3
Снимка: Министерство на отбраната

На тържествена церемония в Министерството на отбраната  Димитър Стоянов встъпи в длъжност министър на отбраната. 

Той се обърна с думи на благодарност към досегашното ръководство в лицето на министъра в служебния кабинет Атанас Запрянов. 

"Надявам се съвместно с военното ръководство да продължим започнатото и в края на управленския мандат да отчетем успехи, свързани с окомплектоване на военните формирования с личен състав, нова техника и подходяща инфраструктура", каза министър Димитър Стоянов. 

Той очерта грижата за хората в отбраната, модернизацията на въоръжените сили и подобряване на инфраструктурата като основни задачи в работата си.

"Имаме подготвена управленска и законодателна програма, по която започваме работа без да се бавим. Ще предложим промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, както и в Закона за резерва на въоръжените сили", категоричен бе министър Димитър Стоянов.

"За мен е чест да ви приветствам в Министерството на отбраната и да ви пожелая успешен мандат". С тези думи досегашният министър Атанас Запрянов се обърна към своя наследник на поста и по традиция му връчи икона на Свети Георги.

В словото си Атанас Запрянов акцентира върху положените усилия по време на служебния кабинет за нарастване на военните способности, за справяне с некомплекта и за модернизацията на Българската армия. Той благодари на военното ръководство, на командванията на видовете въоръжени сили, на ръководителите на подчинени структури за съвместната работа и им пожела успех.

