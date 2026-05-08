Под половината българи подкрепят санкции срещу Русия, Украйна в ЕС и въоръжаването на Киев

По-малко от половината българи подкрепят налагането на санкции срещу Русия, преговори с Украйна за присъединяване към ЕС и финансирането на покупката на оръжие за Киев. Това сочат данни от проучване на "Евробарометър", представено днес от Европейската комисия.

Против санкциите срещу Русия са 45 на сто от българите (23 на сто в ЕС), а 42 на сто подкрепят (70 на сто в ЕС).

Против преговорите с Украйна за присъединяване са 45 на сто у нас (36 на сто в ЕС), а 43 на сто (57 на сто в ЕС) са "за".

По въпроса с въоръжаването на Киев у нас против са 66 на сто (39 на сто в ЕС), а подкрепа изразяват 27 на сто (56 на сто в ЕС).

Повечето българи и мнозинството от останалите в ЕС се изказват положително за осигуряването на хуманитарна помощ за украинците (56 на сто у нас и 75 на сто в ЕС), както и за подслоняването на украинските бежанци (63 на сто у нас и 80 на сто в ЕС).

Осигуряването на мир и стабилност е водещото желание на участниците в допитването (47 на сто у нас и 44 на сто в ЕС).

Мнозинството (56 на сто в България и 41 на сто от останалите в ЕС) очаква следващият европейски бюджет да бъде насочен основно към осигуряването на работа, социални грижи и здравеопазване.

Над половината българи (52 на сто) и 36 на сто в ЕС посочват поскъпването като основен проблем пред тяхната страна в момента.

За 70 на сто от българите и за 60 на сто от останалите националната икономическа обстановка е лоша, но повечето (56 на сто у нас и 75 на сто) казват, че тяхното семейство няма финансови затруднения.

Мнозинството изразява доверие към институциите на ЕС (52 на сто в България и 51 на сто сред останалите), а в националното правителство вярват 22 на сто у нас и 37 на сто от останалите, показва проучването, извършено между 12 март и 1 април. Недоверието в националните парламенти е 78 на сто в България и 58 на сто сред останалите участници.

За 24 на сто от българите и за 19 на сто от останалите участници ЕС няма положителен образ. Мнозинството (56 на сто у нас и 60 на сто в ЕС) са оптимисти за ЕС. Повечето участници (58 на сто у нас и 62 на сто в ЕС) казват, че се чувстват свързани с ЕС, а 65-70 на сто се възприемат като част от Европа. У нас 69 на сто (63 на сто в ЕС) са на мнение, че хората в ЕС имат много общи неща.

(кор. на БТА Николай Желязков)