За 8 часа луксозен велосипед, откраднат в Лондон, стигна в България

Елитно кафене на брега на Темза в Лондон, превърнало се в рай за колоездачи и известни личности, където се продават скъпи луксозни велосипеди "Раптър", е станало обект на крадци с маски. Само 8 часа след една от кражбите велосипед, оборудван с проследяващо устройство, е бил открит в България, съобщи вестник "Дейли мейл", предаде кореспондентът на БНР.

Кафенето The Clubhouse в квартал Фулъм, съчетаващо продажбата на луксозни велосипеди "Раптър" с гледане на мачове и сладкиши, е любимо място на тенис звезди като Ема Радукану и Джак Дрейпър, както и на други известни клиенти.

Но от началото на годината крадци са задигнали велосипеди на стойност над 50 000 паунда от кафенето. Почти всички престъпления са заснети от охранителни камери, но нито един от извършителите не е заловен, заявява пред вестника собственикът Брадли Райт.

Крадците са действали толкова дръзко, че някои от кражбите са извършени посред бял ден. Интересното е, че само 8 часа след една от кражбите велосипед с монтирано проследяващо устройство е бил засечен в България.

По думите на Брадли Райт той няма друго обяснение, освен че след кражбата велосипедът е бил качен директно на самолет, което означава, че престъпниците много добре знаят какво правят.

Пред "Дейли мейл" собственикът посочва, че макар на 300 метра от кафенето да има полицейски участък, полицията изобщо не се интересува от кражбите на велосипеди.