ЦИК обяви имената на депутатите, които влизат на мястото на избраните министри

Това са девет народни представители от различни региони

08.05.2026 | 16:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви на заседание днес имената на народните представители, които влизат на мястото на деветимата депутати от "Прогресивна България", които бяха избрани за министри в кабинета на Румен Радев. 

Според чл. 68 алинеи 1 и 2 от Конституцията народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на депутат. Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. В този случай той се замества по определен от закона ред.

Новоизбраните народни представители от "Прогресивна България" са:

Александра Павлова Ангелкова от листата на 25-ти МИР – София заема мястото на Румен Георгиев Радев;

Васка Александрова Милушева от 13-ти МИР - Пазарджик влиза на мястото на Гълъб Спасов Донев;

Момчил Бончев Петров от 27-ми МИР - Стара Загора влиза на мястото на Александър Георгиев Пулев;

Емине Фикри Гюлестан от 9-ти МИР - Кърджали влиза на мястото на Иван Петев Демерджиев;

Тефик Ахмедов Парафитов от 29-ти МИР - Хасково влиза на мястото на Димитър Желязков Стоянов;

Стела Николаева Илиева от 6-ти МИР - Враца влиза на мястото на Иван Димитров Шишков;

Георги Валериев Кунчев от 1-ви МИР - Благоевград влиза на мястото на Росица Атанасова Карамфилова-Благоева;

Юлиан Георгиев Димитров от 3-ти МИР - Варна влиза на мястото на Илин Павлинов Димитров;

Добромир Даянов Георгиев от 31-ви МИР - Ямбол влиза на мястото на Енчо Ангелов Керязов.

По-рано днес Народното събрание избра правителството на премиера Румен Радев. Правителството встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. Предстои днес да проведе и първото си заседание. 

 

 

