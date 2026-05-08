Пулев: Ще вървим на война срещу нелоялните търговски практики

Борба с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост, мерки срещу растящите цени на горивата, ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции са сред основните приоритети на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в правителството на премиера Румен Радев, което днес положи клетва.

Това стана известно от казаното от Пулев на церемонията по предаване и приемане на поста в ресорното министерство от служебния министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова.

Според структурата на новото правителството Министерството на икономиката е едно от министерствата, заедно с тези на иновацииите и на електронното управление, които се преструктурират в две ведомства.

Това са някои от основните приоритети, така че да вдъхнем спокойствие на хората, че сме готови с много конкретни действия, обясни Пулев, поставяйки ги в три основни области - земеделие, енергетика и икономика.

По думите на Пулев "най-най-важната тема на деня" е инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост, като той посочи, че още в понеделник с екипа в Народното събрание ще имат много конкретни законодателни инициативи. Ще видите решителност, ще видите готовност да вървим в една неутъпкана пътека и посока, смело, не на война срещу веригите, срещу търговските обекти, а на война срещу нелоялните търговски практики, каза министър Пулев.

"Отчетност, прозрачност, завишаваме глобите, санкциите, заздравяваме капацитета на регулаторите и започваме проверки, проверки, проверки, глоби, глоби, глоби, така че да вдъхнем вяра в хората, че държавата е с тях - заедно с регулаторите като "един юмрук" да се борим с инфлационния натиск при цените на храните", каза още той.

В областта на енергетиката

Енергетиката е сектор, който е разкъсан в момента от всякаква форма на геополитически натиск, посочи Пулев, добавяйки, че има до голяма степен привнесена инфлация при горивата и декларира в тази връзка, че са готови с категорични, решителни мерки. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента с обратна връзка от различни агенции, работодатели, браншови организации, обясни той като посочи, че тези приоритети не са измислени в кабинетите, а са определени с допитване до бранша и всички заинтересовани страни. Редица каскадни, изпреварващи мерки в зависимост и от нивото на кризата, което, за жалост, очакваме да ескалира не само регионално, но и в световен план, но ние сме готови и това нещо ще бъде следващата много конкретна стъпка, каза Пулев.

Ревизии на публичните предприятия

Икономиката е част от всичко - от енергетиката, част от земеделието, част от цялостната екосистема. Започваме с ревизия на дейността на публичните предприятия, структури, агенции, не от гледна точка на някаква самоцел, реваншизъм, каза Пулев. Ние трябва да сме сигурни, че няма кражби, че няма течове, че ако е имало такива ще има хора, които ще останат наказани и ще върнем чувството за справедливост на хората и на бизнеса в институциите и в системата, заяви той. По думите му само тогава може да се надгражда и да заложат инвестициите като национален приоритет.

Инструменвти за насърчаване на младите хора

Пулев посочи още, че ще може да се види едно много качествено преструктуриране в тази посока с по-добра координация с ресорни министерства. Ще може да се види и едно много позитивно лице - нови финансови инструменти, програми за насърчаване на младите хора за завръщането им в България, за създаването на нужните предпоставки младите хора, завършили университет, които търсят реализация да получат нужната подкрепа от държавата. Ще могат да се видят нарочни програми, финансови инструменти и продукти, които да подкрепят българските земеделци, българския бизнес, мощна подкрепа за българските предприемачи, обясни Пулев.

Ще има приемственост

Министър Пулев се обърна и към администрацията като каза, че иска да успокои хората, че ще има максимална приемственост. Той декларира, че ще разчита максимално много на хората, на екипите за развиване на капацитета, както и да им се покаже, че когато си вършат работата динамично, когато отговорят на нужното темпо и покажат нужния професионализъм могат да работят с тях за едно по-добро бъдеще на хората в България.

Като вицепремиер по икономическа политика, когато погледнах портфолиото от ресорни министерства, виждам, че има тежки дефицити навсякъде, каза още Пулев. По думите му ще бъде много тежко, наследството е трудно, има хронични болки навсякъде, като се започне от енергетика, транспорт, инфраструктура, регионално развитие и така нататък. Пулев обаче добави, че има и повод за позитивизъм и изрази абсолютна убеденост, че те са подготвени. Имаме нужните хора, капацитет, професионалисти на всички нива, каза той като добави, че за него ще бъде привилегия и с огромно чувство на отговорност и смирение приема поста на вицепремиер и на министър на икономиката, инвестициите и на индустрията, заяви той.

Щонова за работата в министерството

Служебният министър Ирина Щонова отбеляза, че през последните месеци основната им цел е била министерството да работи по-практично и в по-тясна връзка с бизнеса, стремяли са се да реагират бързо по натрупани проблеми и да са реален партньор на бизнеса. Българският бизнес и икономика имат нужда от устойчивост, предвидливост и работещ диалог с държавата. Затова избирането на редовен кабинет с потенциал за пълен мандат е най-хубавата новина за нас, каза тя.

В условията на глобална несигурност и растящ инфлационен натиск работихме в постоянен диалог с бизнеса за намиране на балансирани мерки в подкрепа на конкурентоспособността и ликвидността на компаниите, отчете Щонова. Тя обясни, че подходът им е бил внимателен и отговорен, тъй като е известно, че публичният ресурс трябва да се използва много ефективно и без да създава допълнителен инфлационен натиск. Тя отбеляза още, че са положили усилия за повече ред и прозрачност в работата на държавните предприятия и администрацията, както и за по-ефективна защита на потребителите. Най-важната задача, която си поставихме беше министерството да бъде отворена и работеща точка за контакт на бизнеса, администрация, която чува какви са проблемите, търси решения и комуникира ясно и навременно, каза тя, изразявайки увереност, че това е посока, която трябва да се продължи и надгради.

Във връзка с приемствеността в работата служебният министър връчи на министър Пулев папка с информация за най-належащите проблеми, по които са работили и за постигнатите резултати.