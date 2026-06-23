Каракачанов: Тръмп се провали в първоначалния си замисъл в Иран

Дали ще има траен мир между САЩ и Иран един Бог знае, по ясната причина, че САЩ не са сами, техен съюзник е Израел, когато Тръмп обяви проекта за меморандум Нетаняху се разграничи и си запази правото на удари в Ливан. Сега е малко по-умерен, но това нищо не означава. Израел са известни с това, че когато техният интерес е нарушен, действат силово, каза в интервю пред БНР бившият военен министър и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов.

"Тръмп няма много ходове. Опита се да направи каквото според него трябваше. Започна война, явно заблуден малко от собственото си разузнаване, или от Израел, че като се обезглави военното ръководство на Иран и всичко ще приключи. Това не се случи, оказва се, че Иран са се готвили добре за по-сериозен конфликт", коментира той.

Според него Тръмп не е постигнал целите си, "провали се, оказа се, че става въпрос за газ и петрол, както и ударът във Венецуела, но там беше договорка с местните политически фактори":

"Там беше безкръвно, а тук се оказа, че елитът и народът на Иран не е със САЩ и Израел. Убивайки духовния вожд на Иран в първите дни, сплоти повече народа. Иран е цивилизация на 4000 години. Според мен администрацията на Тръмп се провали в първоначалния си замисъл. Но за разлика от европейските лидери по-бързо реагира и Тръмп обърна курса, и започна да говори за мирно решение. Посредници бяха Катар и Пакистан в един момент Турция. Възниква въпросът, къде е ЕС? Европа плаща сметката и инкасира загуби."

Каракачанов определи подписването на споразумение като стъпка в правилната посока, но не е оптимист, че ще има траен мир:

"Подписва се между САЩ и съюзници и Иран и съюзници. Иран също има съюзници, които не може да контролира на 100%, предвид че са структурите на едни по-радикални организации в Ливан и хутите в Йемен. Правилна стъпка е споразумението, но дали ще доведе до траен мир? Ако търсим окончателно решение на проблемите, не съм оптимист, това е 40-годишен проблем."

Той коментира интересите на Турция, значението на кюрдите и какво влияние може да има НАТО, позиция на Алианса след срещата на върха в Анкара през юли.

"Турция се опитва да възстанови своето политическо и икономическо влияние в онези територии от Османската империя в Близкия Изток и Европа, където живеят тюркски народи, бившия СССР. Турция има различна визия от САЩ и не и харесва друг да влияе в Близкия Изток", посочи още Каракачанов.

"От НАТО като фактор не очаквам нещо повече, освен демонстративни разходки на флот около Ормузкия проток", прогнозира той.

В интервюто си в "Преди всички" бившият военен министър говори за българското оръжие и даването на Украйна.