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92% от израелците смятат Иран за победител във войната

Отслабена е сигурността на Израел в дългосрочен план

22.06.2026 | 08:56 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Преобладаващата част от израелците, участвали в анкета на Еврейския университет в Йерусалим, смятат, че Техеран е излязъл победител в започнатата от САЩ и Израел война, като делът на респондентите, споделящи това мнение, възлиза на 92%, предаде ДПА.

Резултатите от анкетата сочат, че 83% от респондентите са на мнение, че кампанията е отслабила сигурността на Израел в дългосрочен план, а 86% определят последиците от войната като отрицателни.

Около 73% от анкетираните споделят, че "не вярват" на твърдението на премиера Бенямин Нетаняху, че Израел е постигнал значителни успехи и е отстранил "екзистенциална заплаха", а 88% са на мнение, че Израел не е успял да постигне целите си или е изпълнил само част от тях.

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Делът на респондентите, оценяващи ръководството на Нетаняху на кампанията като лошо или неуспешно, възлиза на 56%.

Анкетата е проведена между 17 и 20 юни сред 3644 израелци, навършили 17-годишна възраст.
(БТА)

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Тагове:

войната в Иран Израел победител
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