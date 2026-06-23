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Шофьор заспа зад волана и предизвика тежка катастрофа край Разград

Един от петимата пострадали не е контактен, въведен е обходен маршрут по главния път Русе – Разград

23.06.2026 | 11:27 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Заради катастрофа временно е затворен главният път Разград – Русе край кръстовището за улица "Добруджа" в Разград, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

По първоначални данни автомобил "Фолксваген Туран", управляван от 50-годишен мъж от самуилското село Владимировци, се движел в посока Разград, шофьорът заспал зад волана, навлязъл в насрещната лента за движение и се блъснал челно в лек автомобил "Ауди 80", пътуващ в посока Русе. 
Тежко пострадал е 37-годишният шофьор на "Ауди"-то от Разград, който към момента е неконтактен. Той е пътувал сам в автомобила.

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Във  "Фолксваген"-а са пътували четирима души. Пробата на шофьора за употреба на алкохол е отрицателна.

Всички участници в произшествието са транспортирани в разградската болница за изясняване на състоянието им.

Заради инцидента движението по главен път I-2 в района е временно преустановено. За преминаващите превозни средства е въведен обходен маршрут – от бензиностанция "Европа" по бул. "Априлско въстание" в Разград към село Гецово и връзката с главния път, допълниха от ОДМВР.

В края на миналата седмица момче загина при тежка катастрофа в самуилското село Богданци.

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