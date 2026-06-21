14-годишно момче загина при тежка катастрофа в Разградско

14-годишно момче загина при тежка катастрофа в самуилското село Богданци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Инцидентът е станал около 23:15 ч. Лек автомобил BMW, управляван от 20-годишен младеж от разградското село Мортагоново, е излязъл от пътното платно на десен завой, преобърнал се е и се е ударил в крайпътна канавка.

При катастрофата на място е загинал 14-годишен пътник от самуилското село Кривица, който е бил в автомобила.

Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. От него е взета и кръвна проба за химичен анализ, уточняват от полицията.

Тялото на загиналото момче е транспортирано за аутопсия в болницата в Търговище. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията съобщиха още, че през миналата седмица на територията на област Разград са установени общо 1252 нарушения на Закона за движение по пътищата. За същия период са регистрирани две пътни произшествия с двама пострадали, пише БТА.