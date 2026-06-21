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Трима младежи загинаха, а шестима бяха ранени при катастрофа в Италия

Автомобилът им е излязъл от пътя и е паднал в напоителен канал

21.06.2026 | 18:06 ч. 5
pixabay

pixabay

Трима младежи загинаха, а други шестима бяха ранени в Северна Италия, след като автомобилът, в който са пътували, е излязъл от пътя и е паднал в напоителния канал Вилорези, съобщиха пожарната и службите за спешна помощ, предадоха Франс прес, АДЖИ и АНСА.

Пожарникарите са получили сигнал за инцидента малко след 5:00 часа сутринта. Катастрофата е станала в градчето Сенаго, намиращо се северно от Милано.

Сред жертвите са двама 17-годишни младежи и едно младо момиче. Шестимата ранени са на възраст между 17 и 19 години. Всички са с множество травми и са настанени в болница в Милано. Сред ранените е и 19-годишният водач на автомобила, който е дал положителна проба за алкохол, съобщава БТА.

„Три млади живота бяха прекъснати, шестима тийнейджъри са ранени. Девет души са били в една и съща кола, която е паднала в канала, шофьорът е бил пиян. Това е нетърпимо“, написа в Екс италианският вицепремиер Матео Салвини, който е и министър на транспорта на Италия.

„Можем да приемем всички възможни закони за засилване на пътната безопасност, но това все още не е достатъчно. Основната причина за смъртност сред младите хора продължават да бъдат пътнотранспортните произшествия, а не болестите или наркотиците“, добави Салвини.

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