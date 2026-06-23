Алибегов гневен: Целенасочено се показват снимки на празни плажове и касови бележки с високи цени

В началото на юни почти никога няма много туристи. Реално от 15-20 юни започва запълването на курортите. Последните два уикенда по Южното Черноморие бяха много добре, каза председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов.

Той заяви, че е твърде рано да се правят изводи за провален летен туристически сезон още в началото на юни.

Алибегов посочи, че няма актуални наблюдения за ситуацията по Северното Черноморие, но ако има спад на германските туристи, това е проблем, който не може да бъде решен от хотелиерите и ресторантьорите.

"Това е въпрос, който трябва да бъде решаван на държавно ниво и най-вече по отношение на авиовръзките", подчерта той.

Алибегов изрази недоволство и заяви, че е се прави негативната кампания срещу Южното Черноморие през последните дни.

Според него в публичното пространство целенасочено се разпространяват снимки на празни плажове, заведения и касови бележки с високи цени.

"По Черноморието има хиляди заведения и хотели, а в пространството се завъртяха няколко касови бележки и вече се създава впечатление, че навсякъде цените са прекалено високи. Това не отговаря на истината", категоричен бе той, цитиран от "Фокус".

"Правиха се снимки на курорти през седмицата и в различни часове на деня. Имаше дори кадри от Созопол, заснети в 3 часа сутринта, за да се покаже колко било празно. Няма такова нещо. Курортите дори отчитат ръст през юни спрямо същия месец на миналата година. Ръстът е малък, но го има. Ние, българите, сме много щастливи да чуем подобни негативни новини", заяви Ричард Алибегов.

"Има увеличение спрямо юни миналата година. Ръстът не е голям, но го има", заключи той.