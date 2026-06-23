Идва ли краят на евтините стоки от Китай, поръчани онлайн след 1 юли?

Идва ли краят на евтините стоки от Китай, поръчани онлайн след въвеждането на нови такси от 1 юли за поръчки до 150 евро?

"Една от причините да се стигне до тези мерки, е фактът, че много от стоките, които идват на атрактивно ниски цени, не отговарят на условията за безопасност в Европа. Освен че тези стоки не плащат мита, акцизи и ДДС, те също така са отворена врата за внос на опасни стоки в Европа. Ако купим от местния търговец, това значи, че стоката е минала през граничен контрол", заяви Богомил Николов от "Асоциация активни потребители" в "България сутрин".

Според председателя на Българската ритейл асоциация Венцислав Николов, когато нещо е евтино, човек се отпуска и харчи повече, отколкото ако стоката е скъпа.

"Не очаквам бърз резултат от въвеждането на таксите. Ще си продължи инерцията да се поръчва отвън. Тези, които пазаруват в големи количества, ще продължат да работят както досега. За тези в сиво-черната сфера ще има затруднения. Доста хора ще бъдат объркани и неразбрали какво става. Нека започне някакъв контрол за това какво влиза на нашия пазар", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Според Богомил Николов тази такса ще доведе до това да се ползват складовете в Европа.

"Тези пощенски пратки са субсидирани от Китай и таксата, която се плаща за транспорт, е много малка. Възможни са различни злоупотреби, но те ще бъдат на риска на търговеца. Ако в пратката има няколко различни артикула, а се начисли такса от 3 евро, това ще бъде нарушение", обясни гостът.

Винаги ще има хора, които са търсят евтиното и контрабандното, но ако човек изгуби цял ден да търси пратката си на митницата, ще се върне във физическия магазин, убеден е Венцислав Николов.

"Нашата надежда и цел е хората да се върнат във физическите магазини. Проверявани сме от различни институции. Продавачите на оборудване за мобилни телефони често ги проверяват и им търсят документи. Хората няма какво да сбъркат като се върнат в нашите магазини", посочи той.