Душ гел, лакове, вакса...над 1/3 от забранените опасни стоки са козметика

Козметиката, детските играчки и електрическите уреди и оборудване са сред най-често забраняваните рискови продукти, съобщават от онлайн платформата "Ние, потребителите".

Изводът е направен на база данни от доклада на европейската система за бърз обмен на информация за доказано опасни нехранителни стоки Safety Gate за 2025 година.

Опасна козметика - най-широко разпространеният риск е химическият,

Той се среща при над половината от продуктите, за които има издадени официални забрани за производство и продажба. Следват рискът от нараняване и рискът от задавяне.

Възможно е обаче в даден опасен продукт да се срещат повече от един от тези или други рискове. Понякога те са не само за хората, но и за околната среда.

От "Ние, потребителите" показват някои от продуктите, за които през миналата година е доказано по безспорен начин, включително чрез лабораторни изпитвания, че представляват риск за живота и здравето на хората.

"Един на пръв поглед обикновен душ гел съдържа бактерии, които могат да разболеят хора с отслабен имунитет. Забранени са и гел лакове с TPO - вещество, което може да увреди репродуктивната система. Вакса за коса със забранени за влагане в козметиката тежки метали. И още - парфюми, дегриманти, лосион за след слънце, декоративна козметика, дезодоранти, като понякога се касае само за отделни партиди.

При играчките рисковете са предимно от задавяне, слаби шевове и лесен достъп до пълнежа, запалим материал, нараняване и др. А при стоките за деца има некачествени материали и изработка. При домакинските уреди се установяват части под напрежение, неизолирани електрически вериги и други", разказва Габриела Руменова.

Изпратени са близо 4700 сигнала за опасни продукти

През 2025 г. по системата Safety Gate държавите членки са изпратили близо 4700 сигнала за опасни продукти и предприетите мерки срещу тях. Това са средно около 100 сигнала всяка седмица.

2268 от тях са за продукти с произход азиатски страни, а 1648 - за произведени в държави от Европейско икономическо пространство артикули: Италия (614 броя), Германия (288 броя), Франция (257 броя), Испания (141 броя) и др.

Немалък е и делът на сигналите за рискови стоки от неизвестна страна - 529 броя, а има и от Великобритания и САЩ.

Последващите действия от други членове на мрежата се изразяват в 5794 реакции след установяване на националните им пазари на вече известните доказано опасни продукти.

България е подала 11 сигнала и е отвърнала с 417 реакции на нотификации за доказано опасни стоки, които е разкрила на територията на нашата страна през миналата година.