Шишков за АМ „Хемус“: Спряхме опит за кражба за почти 500 млн. евро

Безспорно при АМ "Хемус" има незаконно строителство с разрешение на тогавашния регионален министър, каза по bTV регионалният министър Иван Шишков.

"Шест от лотовете в момента не се строят, защото и към онзи момент нямаше разрешение за строеж. Сега поне в лотовете 4, 5 и 6 има разрешение за строеж и възможност да се строи", каза той.

"Парите обаче са дадени авансово, не е можело да се работи и 15 декември 2025 г. одобряват методика за индексация и предвиждат да се индексират авансите. Това означава, че нашето общество щеше да плати още толкова. Спряхме го", обясни Шишков.

"Спряхме да плащаме по тази методика, заради която сега фирмите не получават никакви пари, докато не се промени методиката. Няма да индексираме авансите в пътното строителство", категоричен бе той.

"Ще икономисаме онзи опит за кражба, който само за АМ „Хемус" най-вероятно ще е почти 500 млн. евро", допълни Шишков.

По думите му същата е ситуацията и с пътя от Монтана към Видин.

"Там нещата са същите в един и същи период. Този период някой се опита да го рестартира. Периодът от 2018-2019 г. някои хора в предишния редовен кабинет се опитаха да го рестартират", заяви регионалният министър.

"Неслучайно държавата е в това състояние. Рестартът на кражбата, рестартът на безхаберието, рестартът на това, че ние не искаме да строим, а искаме да плащаме. Желанието да плащаш е много по-голямо от желанието да строиш, да изграждаш бъдещето на България", заяви Иван Шишков.

Той посочи още, че като служебен министър има поне 4-5 сигнала в прокуратурата. Ще бъде поискана информация какво се случва с тях.

"Олигархията в България има национална, местна и в един момент във Варна се включи и международната олигархия. Оказа се, че по-големият кръстопът в България е този на олигархията", каза Шишков.

"Сега вече трябва да има прокуратура, която не е наша, но няма да е тяхна. Проблемът е да не е тяхната прокуратурата, защото тя роди и направи дотам, че олигархията "да цъфти" в България", допълни той.

По думите му магистралите, които тепърва трябва да се проектират, за около година и половина е реалистичното време да стигнат до отчуждаване и да има възможност да бъдат дадени на концесия.