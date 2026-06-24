Не е знаела за строителството? Шефката на кадастъра във Варна имала имот до "Баба Алино"

По скандала с "Баба Алино" се появи информация, че геодезистите са снимали тенденциозно района.

"Ако е вярно, а то вероятно е вярно, е голям срам за колегите геодезисти. Ако са го направили, то ще излезе, няма как да се скрие. Много бих искал нашите професионални камери на инженерите по геодезия, да им се отнемат лицензите и никога повече да не чуят за тази професия. Това заяви бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов в студиото на "Денят ON AIR".

Той призова за търсене на административна, наказателна, моралната и професионална отговорност, защото хвърлят петно върху цялата професия.

Найденов заяви, че това е стара схема, сигнали от Варна е имало, а сега случаят е "избил като гейзер".

"Искал съм да отстраня началника на Службата по геодезия, картография и кадастър инж. Красимира Божкова и някой от ГЕРБ ми се е обаждал не я уволня. Тя казва "не съм знаела, гледала съм документи" и звучи невинна. Аз знам, че тя през улицата има собствен имот и как да не знае, че има 100 сгради построени отсреща. Тя ли не знае? - знае. Слава Богу днес съдът е излязъл с решение за предварителното изпълнение на нейното уволнение", каза Найденов в "Денят ON AIR".

Бившият служебен министър от кабинета "Гюров" изрази мнение, че в началото местната власт във Варна е била по-плашлива.

"В това време кметът е бил в ареста, в изключително лоши условия, по-лоши от затвора. Шишков казва "няма как общината да е невинна и да е било без нейно знание". Зад общината стоят определени хора специалисти, човешки ресурс", каза Найденов.

Той подчерта, че случаят е нашумял и по него се работи заради раздухването му от медиите.

"Новата власт, като стана медийно известно, министър Шишков отиде на място, провери, приветствам го, така трябва да бъде", допълни Найденов.

"Неспециалистите разбраха, че няма нищо законно - кои документи са му законни - има разрешение за строеж, проектиране?", попита гостът.

Николай Найденов коментира и последните новини за плановете на правителството за развитието и достъпността на Витоша.

"Столична община от 2 години има визия за Витоша и разписани приоритети какво трябва да се свърши, прави се изгледна площадка на Копитото. НА Витоша трябва да се гледа като част от зелената система на София, от транспортната система", заяви бившият министър.

По думите му през годините е имало много лобизъм, за да не се развива Витоша в правилната посока в полза на децата, спорта, туризма, а не само за ски и писти.