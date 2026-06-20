Кои са големите проблеми и приоритети за Терзиев в столицата?

Кметът на София Васил Терзиев гостува в предаването “Опорни хора”, където коментира натрупаните проблеми в столицата, както и евентуалното домакинство на Евровизия през 2027 година. Столичният кмет се надява СО на държавническо отношение и институционална подкрепа по важните теми на града.

Приоритетите на столицата

Витоша, “Топлофикация”, Околовръстния път и още много други са приоритетните теми, по които Терзиев иска да работи, включително и в сферата на образованието, като Терзиев подчерта, че е важно преминаването на училищата на едносменен режим.

"Често ми задават въпрос: "Защо София не е като Виена или Копенхаген?" - защото на глава от населението техният бюджет е 10 пъти по-голям от този на София", подчерта Терзиев.

Кметът разкри и впечатленията си от досегашните разговори с представители на новата власт по темата за децентрализацията. "Има някаква нагласа да стане. Има очакване от страна на общините да предложат какъв трябва да бъде моделът. Но чух, че това ще става постепенно. В по-обозримо бъдеще може би ще има преминаване от данъчни оценки към пазарни оценки”.

Ролята на държавата

На въпрос защо властта се страхува от децентрализация, Терзиев отговори: "Защото всички го искат, но в крайна сметка това отхлабва политическата примка. Много по-лесно е да се контролира един кмет, когато той е силно зависим от държавно финансиране и подкрепа за всеки един проект”.

Пред Bulgaria ON AIR кметът допълни, че винаги се е борил и отстоява идеята за принципен подход - без значение дали си в управлението, или в опозиция. Според него решенията трябва да стъпват на няколко принципа.



"Едното е да има връзка между икономическите резултати и добре свършената работа и какво остава в общината, за да може тя да реинвестира в добруването на хората, произвели тези блага, а не всичко да отива в централния бюджет и после да се преразпределя по неясно какви правила. Второто е да не ти вменяват отговорности, които не е ясно как ще бъдат финансиран", категоричен е Терзиев.

София и въпросът за равнопоставеността

За кмета третият важен принцип е, че размерът има значение: "Не може София да бъде третирана на равни начала с други градове - и при г-жа Фандъкова също София е била недофинансирана. При мен разликата беше, че просто избраха и да не плащат това, което имат като ангажименти по някои програми”.

Терзиев добави, че проблемът със сметоизвозването в някои от районите на София, върви към разрешаване.

"Това, което сме поели като обещание, е тези картини в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" да приключат”, обясни кметът.

Гледайте видеото с целия разговор.