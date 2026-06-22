Какви са проблемите на Витоша?

На фона на дългогодишните спорове за бъдещето на Витоша и обществения натиск за прозрачно управление на София, общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров анализира в студиото на "Денят ON AIR" причините за забавените решения и амбицията за реформи в общинските дружества.

Според него настоящият план за управление на парка е трябвало да бъде приет още преди десет години, но процедурите са се проточили неоправдано дълго.

Проблемът с Витоша: Липса на план и частни интереси

"Аз искам да напомня на хората, които са забравили, че сегашният План за управление, е изтекъл от 2014 г. Трябваше да се приеме план за управление от 2015-та до 2024-та. Този план още не е приет, а срокът, за който трябваше да се приеме, е изтекъл", коментира Димитров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че липсата на такъв план пречи на развитието на Витоша, като същевременно изрази недоумение защо административните процеси отнемат толкова време.

Общинският съветник посочи, че докато определени инвеститори искат да строят повече, гражданите настояват за достъпна планина, което е наложило търсенето на баланс през всичките тези години.

"Всъщност работата през всичките тези години беше точно това – да се намери баланса. Какво може да се възстанови – тук говорим не само за лифтове, има много занемарени хижи, пътеките трябва да се възстановят. Това си е отговорност най-вече на държавата, на природния парк, който е държавен", обясни Димитров.

Той бе категоричен, че в случая с лифтовете става дума за "продадени" съоръжения, които сега се използват като инструмент за натиск от страна на частни собственици.

Димитров изрази увереност, че съдебните спорове в крайна сметка ще приключат и собственикът ще трябва да приеме загубата, след като бъде приключена процедурата.

"Всъщност лифтовете са продадени и това е проблемът, че ако бяха общински, общината щеше да има много лостове да ги възстанови, да вложи средства в тях, сега просто частният собственик ги използва като форма на натиск – може би, за да му се разреши повече строителство, което, както казах, е абсолютно недопустимо“, коментира общинският съветник.

"Борисовата градина" и гражданското участие

Димитров засегна и темата за напрегнатите обществени обсъждания около "Борисовата градина", като подчерта, че гражданите са имали сериозни забележки към предложения план.

Той уточни, че заедно с колегите си от общинския съвет са направили корекции в проекта, за да гарантират, че той ще бъде приет в обществен интерес, а не в полза на частни инвеститори.

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Според него е ключово да се намери баланс и да се гарантира, че парковите зони ще останат защитени, като същевременно се запази целостта на средата.

"Там вече има различни мнения – дали той трябва да бъде свръхрестриктивен, дали поне някакви детски площадки, възстановяване на определени обекти трябва да допуснем. Но точно това е ключовото, първо при самото обществено обсъждане, както казах и за Витоша, да се намери балансът", допълни гостът.

Димитров посочи, че въпреки протестите и недоволството на гражданите по време на гласуванията, общинският съвет е действал прозрачно и в интерес на обществеността.

Имало е ясна опозиция срещу строителните намерения, която е съответствала на исканията на гражданското общество.

"Ние гласувахме против това да се предостави право на строеж, но все пак имаше ясно мнозинство, което не се съобрази с волята на гражданите и те трябва да отговорят защо не ги чуха", коментира той.

Реформи в общинските дружества

По отношение на управлението на общинските дружества, Димитров подчерта, че една от основните цели на сегашното ръководство е процедурите за подбор на кадри да станат максимално прозрачни и публични.

Той отбеляза, че дългогодишният проблем с непрозрачността при избора на ръководители води до неефективност и че новите конкурси са стъпка към решаването на този казус.

"Ключовото е, че сега започват конкурсни процедури за подбор на ръководство на абсолютно всички общински дружества и лечебни заведения. Това, за което ние се борихме толкова години – процедурата да бъде по-прозрачна", заяви Димитров.

В заключение той посочи, че очаква новите конкурси да доведат до подбор на експерти, които да работят в интерес на софиянци, като подчерта, че е от решаващо значение кандидатите да бъдат оценявани по ясни критерии, за да се елиминира субективизмът.