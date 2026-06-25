Дренчев: Винетките стават по-скъпи от тези в Румъния, приходите - колкото таксите за "Боташ"

За винетки ще плащаме повече, отколкото в Румъния, приходите ще са по-малко, отколкото плащаме за „Боташ“. Това заяви депутатът от ПГ на "Възраждане" Димо Дренчев пред журналисти в Народното събрание във връзка с представения проектобюджет за 2026 година.

От ПГ на "Възраждане" ще внесат свои предложения между първо и второ четене на проектобюджета за 2026 г., като сред тях са връщане на вноските от универсалните пенсионни фондове към НОИ, въвеждане на временен данък върху свръхпечалбите на банките и по-сериозно облагане на хазартния сектор.

Според Дренчев връщането на вноските от универсалните пенсионни фондове към държавното обществено осигуряване би подобрило значително финансовото състояние на НОИ.

"Това би подобрило почти с 4 милиарда лева дефицита в НОИ", посочи Дренчев.

Той разкритикува липсата на структурни промени в предложения бюджет и настоя за допълнителни мерки за увеличаване на приходите. Според него банките са сред основните печеливши от присъединяването на България към еврозоната и затова трябва да бъдат обложени със специален данък.

"Истинските реформи не се виждат, не се случват", каза народният представител.

"Българите ще плащат с около 30% повече от румънците за пътищата, а приходите, които ще се съберат, са толкова, колкото ще платим на „Боташ“ за под три месеца", заяви той.

Според депутата бюджетът е пропуснал възможността за реални реформи в държавното управление.

По повод идеята за закриване на Комисията по досиетата той заяви, че формацията нееднократно е предлагала подобна мярка.

"Абсолютно ненужна е. Държавна агенция "Архиви" може да свърши тази работа", каза Дренчев и припомни, че бюджетът на комисията за миналата година е бил около 5,6 млн. лева.

От "Възраждане" предлагат и съкращаване на броя на министерствата. Попитан за възможността за намаляване на депутатските възнаграждения, Дренчев посочи, че ефектът върху бюджета би бил незначителен.

По думите му сравнението между възнагражденията на българските и германските депутати често е подвеждащо.

Според Дренчев българските избиратели са решили въпроса за депутатските заплати още на 19 април с вота си на изборите.

Депутатът отбеляза, че концесиите са само част от решението. Промените за хазарта много трудно ще минат, защото те са 10%, но само върху посредниците. Тоест ще се окаже отново, че не се събират кой знае колко пари, допълни той.

Нямаме време за експерименти, ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си сто дни, то няма да ги направи никога, каза Дренчев.