Как трябва да изглежда държавният бюджет за 2026 г. и какви приоритети да бъдат заложени в него, коментира изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива и икономист Михаил Кръстев в предаването "България сутрин".

"Контурите на бюджета започват да се оформят като визия. Това, което виждаме на първия етап, е доста положително на фона на случилото се през последните години. Имаме заявка за намаляване на разходите, за отпадане на автоматичните механизми за повишаване на заплатите в публичния сектор. Това е коренна промяна спрямо политиката на бюджетообразуване, водена през последните години. Можем да бъдем оптимисти най-вече заради смяната на посока. Дали тези мерки ще бъдат ефективни, предстои да видим", каза Кръстев пред Bulgaria ON AIR.

Той добави, че дори в последните дни на служебния кабинет тогавашният финансов министър Клисурски обяви, че финансите на държавата са в адекватно състояние, че няма проблем, че фискалният резерв е на рекордно високи стойности и че ситуацията въобще не е притеснителна, но Кръстев уточни, че се използва не консолидираната рамка и не целият държавен бюджет, а централният бюджет.

"Би могло да са постигнали нулева стойност на дефицита, но това не се отразява на консолидираната рамка. Тя расте за този месец с 200 млн. лв.

Имаме рекорден дефицит в рамките на първите 4 месеца, неразплатени средства", отчете икономистът.

По думите му през април 2025 г. са били взети 550 млн. лв. от БНБ еднократна вноска, а тази вноска сега няма да бъде получена от БНБ.

"Ние имаме събрани над 1 млрд. лв. миналата година, които тази година няма да съберем, тъй като те бяха събрани извънредно с политическа цел. Това е изключително притеснително за състоянието на бюджета", алармира Кръстев.

Той обясни, че

пенсиите се увеличават по швейцарското правило, но едва ли можем да стигнем до замразяване на пенсиите.

"Дефицитът може да се намали, когато се направи анализ на системата", каза икономистът и добави, че социалната пенсия трябва да бъде само за тези, които имат нужда от нея.

Икономистът изрази мнение, че когато се постигнат оптимизации във всяка една система, ще се постигне ефект, който в годините ще се отрази.

"По отношение на това какво може да се направи за дефицита в НОИ, идеята да се плащат осигуровки от държавните служители е резонна. Това нещо е опция да се случи - би намалило донякъде дефицита в НОИ, ще намали и привилегированото положение на държавната администрация", поясни Кръстев.